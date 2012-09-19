به گزارش خبرنگار مهر، بعد از برگزاری مسابقات مرحله مقدماتی کشتی فرنگی نوجوانان باشگاه‌های کشور در گروه‌های مقدماتی، مرحله نهایی با رقابت هفت تیم در دو گروه به میزبانی هیئت کشتی استان فارس در شیراز برگزار شد و تیم‌های برتر خود را شناخت.



جدال هفت مدعی برای کسب قهرمانی لیگ نوجوانان کشور



تیم‌ کشتی فرنگی نوجوانان قم با حضور در مرحله نهایی پیکارهای لیگ منطقه‌ای کشتی فرنگی کشور برای کسب عنوان قهرمانی این رقابت ها تلاش زیادی انجام داد اما در نهایت با رای داوران که مورد اعتراض تیم قم نیز واقع شد به مقام چهارم قناعت کرد.



این در حالی است که امسال در رده سنی نوجوانان تیم کشتی فرنگی قم با کسب رتبه دوم به کار خود در مرحله مقدماتی این رقابت‌ها پایان داد و بدین ترتیب به مرحله نهایی مسابقات لیگ منطقه‌ای کشتی فرنگی قهرمانی نوجوانان کشور صعود کرد.



قرار بود در پیکارهای مرحله نهایی لیگ منطقه‌ای کشتی فرنگی کشور 10 تیم صعود کننده از گروه‌های مختلف با یکدیگر به رقابت بپردازند اما با انصراف سه تیم، سرانجام رقابت ها در دو گروه سه و چهار تیمی با شرکت هفت تیم برگزار شد.



در مرحله مقدماتی این رقابت ها که در تیرماه به میزبانی هیئت کشتی استان قم برگزار شد، تیم‌های نوجوانان و جوانان رشته فرنگی در جریان رقابت‌های لیگ منطقه ای کشور با مربیگری مهدی علیزاده و روح الله میکائیلی به مصاف حریفان رفتند و سرپرست تیم نیز محمدحسین زمان بود.



شکست قم برابر لرستان در نیمه نهایی و باخت به فارس در رده بندی



در این مرحله تیم نوجوانان قم در گروه نخست با تیم‌های سیستان و بلوچستان و خوزستان همگروه بود که با پیروزی هشت بر دو در جدال با تیم کشتی فرنگی نوجوانان سیستان و بلوچستان و یک باخت با نتیجه هفت بر سه مقابل تیم خوزستان به عنوان تیم دوم راهی مرحله نیمه نهای شد.



بدین ترتیب تیم کشتی فرنگی نوجوانان قم در مرحله نیمه نهایی به مصاف تیم اول گروه دوم یعنی تیم کشتی فرنگی لرستان رفت و در حالی که با حریف قدری مواجه بود رقابت نزدیک و پایاپایی با حریف داشت اما سرانجام شش بر چهار به حریف خود باخت و به دیدار رده بندی رفت.



در دیدار رده بندی نیز تیم های قم و فارس به تساوی رسیدند اما در پوئن شماری این تیم میزبان بود که با رای داوران برنده معرفی شد و به مقام سوم لیگ منطقه ای کشتی فرنگی رده سنی نوجوانان قهرمانی باشگاه‌های کشور دست پیدا کرد.



گروه نخست مرحله پایانی:

هیئت کشتی قم 8- 2 هیئت کشتی سیستان و بلوچستان

هیئت کشتی قم 3- 7 هیئت کشتی خوزستان



مرحله نیمه نهایی:

هیئت کشتی قم 4-6 هیئت کشتی لرستان



مرحله رده بندی:

هیئت کشتی قم 5- 5 هیئت کشتی فارس (در پوئن شماری تیم فارس 38 بر 37 برنده شد)

