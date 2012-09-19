پرداخت کمک هزینه ازدواج به 2 هزار عروس و داماد تحت حمایت کمیته امداد قم

عبدالله جلالی مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) قم در حاشیه مراسم اهداء کمک جهیزیه به 300 نوعروس کمیته امداد امام خمینی (ره) قم درباره هدف از برگزاری این جشن همزمان با ولادت حضرت معصومه(س) و آغاز دهه کرامت به خبرنگار مهر گفت: سالیانه بین هزار و 800 تا 2 هزار و 200 کمک هزینه ازدواج فرزندان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی(ره) را در دستور کار داریم.



وی با بیان اینکه این آمار در سال های مختلف در نوسان است به طوری که سال گذشته در استان قم به هزار و 800 نفر از فرزندان خانواده های تحت حمایت این کمیته که در شرف ازدواج قرار داشتند کمک هزینه ازدواج پرداخت شد اضافه کرد: امسال نیز در قم به 2 هزار نفر از عروس و داماد های تحت حمایت این کمیته کمک هزینه های ازدواج و تهیه جهیزیه اهدا خواهد شد که تا کنون به حدود 700 نفر این کمک ها اهدا شده و مابقی نیز به تناوب تا پایان سال اهدا خواهد شد.



اهدای کمک جهیزیه یک میلیون و 200 هزار تومانی



مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) قم مبلغ کمک جهیزیه اهدایی به نوعروسان تحت حمایت را یک میلیون و 200 هزار تومان عنوان کرد و بیان کرد: اگر افراد تحت پوشش مشکلات بیشتری داشته باشند علاوه بر این مبلغ اهدایی، تعدادی از لوازم جهیزیه نیز به آنها تقدیم می شود.



به گفته جلالی کمک هزینه اهدایی به داماد های تحت پوشش در قالب کمک نقدی و وام پرداخت می شود.



وی به منابع کمک هزینه های ازدواج نیز اشاره کرد و گفت: بخش عمده ای از این کمک ها از طریق مقام معظم رهبری تامین می شود و بخشی نیز از محل اعتبارات خود کمیته امداد امام خمینی (ره) و همچنین قسمتی هم از محل مساعدت های مردمی تامین می شود.



برگزاری کلاس های حین و بعد از ازدواج



مدیر کل کمیته امداد امام خمینی(ره) قم با اشاره به اینکه بحث ازدواج موفق و پایدار افراد تحت حمایت برای کمیته امداد امام خمینی (ره) بسیار مهم و حائز اهمیت است اظهار کرد: در این راستا به صورت منظم برای تمامی عروس های تحت حمایت این کمیته وقتی عقد می کنند کلاس های حین ازدواج در دوره نامزدی و کلاس های بعد از ازدواج برگزار می کنیم.



جلالی مباحث آئین همسر داری، تربیت فرزند، اصول بهداشتی ازدواج و اقدامات موثر در یک زندگی پایدار را از جمله مباحث مطرح شده در این کلاس ها ذکر کرد و گفت: در مجموع حدود 80 ساعت کلاس برای این افراد برگزار می شود.

