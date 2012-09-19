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۲۹ شهریور ۱۳۹۱، ۱۷:۰۷

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طرح ویژه ترافیکی در محورهای مواصلاتی البرز اجرا می شود

طرح ویژه ترافیکی در محورهای مواصلاتی البرز اجرا می شود

کرج - خبرگزاری مهر: جانشین پلیس راه استان البرز، با توجه به آخرین روزهای تعطیلات تابستانی و بازگشت مسافران، طرح ویژه ترافیکی در جاده های این استان را اعلام کرد.

سرهنگ رضا اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اجرای این طرح گفت: این طرح از امروز چهارشنبه آغاز و تا صبح روز شنبه هفته آینده ادامه دارد.

وی افزود: در اجرای این طرح، پایگاههای ثابت و سیار پلیس راه در جاده های استان البرز مستقر می شوند.

اکبری ، به کارگیری بیش از 55 تیم گشت پلیس راه را از دیگر تمهیدات پیش بینی شده در این طرح ویژه ترافیکی ذکر کرد و اظهار داشت: در این طرح به منظور کنترل بیشتر ترافیک و پیشگیری از اتلاف وقت رانندگان و مسافران در جاده های استان با سایر نهادهای امدادی نیز هماهنگی های لازم صورت گرفته است.

وی ضمن درخواست از رانندگان به همکاری با ماموران پلیس راه و رعایت نکات ایمنی جهت کاهش تخلفات و تصادفات رانندگی به آنها توصیه کرد: هنگام سفر در حاشیه راههای استان البرز بویژه مناطق کوهستانی توقف نکنند زیرا بر بار ترافیکی این محورها افزوده خواهد شد .

کد مطلب 1700272

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