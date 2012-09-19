طرح ویژه ترافیکی در محورهای مواصلاتی البرز اجرا می شود

سرهنگ رضا اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اجرای این طرح گفت: این طرح از امروز چهارشنبه آغاز و تا صبح روز شنبه هفته آینده ادامه دارد.

وی افزود: در اجرای این طرح، پایگاههای ثابت و سیار پلیس راه در جاده های استان البرز مستقر می شوند.

اکبری ، به کارگیری بیش از 55 تیم گشت پلیس راه را از دیگر تمهیدات پیش بینی شده در این طرح ویژه ترافیکی ذکر کرد و اظهار داشت: در این طرح به منظور کنترل بیشتر ترافیک و پیشگیری از اتلاف وقت رانندگان و مسافران در جاده های استان با سایر نهادهای امدادی نیز هماهنگی های لازم صورت گرفته است.

وی ضمن درخواست از رانندگان به همکاری با ماموران پلیس راه و رعایت نکات ایمنی جهت کاهش تخلفات و تصادفات رانندگی به آنها توصیه کرد: هنگام سفر در حاشیه راههای استان البرز بویژه مناطق کوهستانی توقف نکنند زیرا بر بار ترافیکی این محورها افزوده خواهد شد .