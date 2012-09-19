گاوهای شیرده به کشتارگاه نمی روند/ واردات گوشت تاثیری بر نرخ نداشته

به گزارش خبرنگار مهر، موسی رهنمایی بعد از ظهر چهارشنبه در نشست خبری در پاسخ به سئوالی در خصوص تحویل گاوهای شیرده به کشتارگاه ها افزود: چنانچه گاوهای شیرده دچار مشکل نباشند به کشتارگاه ها تحویل داده نمی شوند.

وی تصریح کرد: دامداران به گاوهای شیرده احتیاج دارند زیرا روزانه چندین مرتبه شیر این دامها را می دوشند اما باید توجه داشت که نفع اقتصادی نگهداری از این گاوها ارایه شیر بالای 20 لیتر در هر مرتبه شیردوشی است.

رئیس نظام امور صنفی کشاورزی کشور در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر، در خصوص وضعیت مالی کشاورزان و دامداران و دریافت تسهیلات با ارقام بالا تاکید کرد: کشاورزی سرمایه بر است اما باید تاکید کرد که تسهیلات بخش کشاورزی هیچگونه انحرافی ندارد.

رهنمایی ادامه داد: در حال حاضر شرایط ارایه تسهیلات به گونه ای شده که اگر تسهیلاتی به طرح های کشاورزی پرداخت شود تا آخرین لحظه بر روی هزینه کرد آن نظارت انجام می شود.

وی یادآور شد: کشاورزان ثروتمندان فقیر هستند و حال اگر شما برخی از دامداران و یا کشاورزان را با منازل و یا خودرو های گرانقیمت می بینید آنها بخش اندکی از این جامعه هستند.

رئیس نظام امور صنفی کشاورزی کشور تاکید کرد: اینکه کشاورزان از دولت درخواست کمک دارند منظور افرادی است که با داشتند پنج راس دام امرار معاش می کنند و یا اینکه عمر خود را در زمین های کشاورزی دیگران تلف کرده اند.

رهنمایی افزود: ذات کشاورزی سرمایه بر است و از طرفی ما اعتقادی به ارایه یارانه بخش کشاورزی نداریم زیرا مشکلات کشاورزان باید از طریق دیگر رفع شود.

واردات غیر منطقی بلای کشاورزی کشور

رئیس نظام امور صنفی کشاورزی کشور در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه واردات باید ساماندهی شود تاکید کرد: اعتراض ما به واردات و یا صادرات بخش کشاورزی نیست بلکه به عدم مدیریت در این بخش است.

رهنمایی تصریح کرد: واردات کنترل نشده تاثیر منفی بر کشاورزی کشور دارد و وزارت جهاد کشاورزی باید در این خصوص تصمیمات درست اتخاذ کند و از طرفی دولت نیز برای انجام صادرات بخش کشاورزی با این وزارتخانه هماهنگ باشد.

وی افزود: کشاورزان باید در یک فضای باز اقتصادی تولید داشته باشند که اگر این فضا فراهم باشد دیگر به کمک و یا حمایت دولت از این بخش احتیاج نیست.

واردات گوشت تاثیری بر نرخ آن نداشته است

رهنمایی در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر، در خصوص واردات گوشت قرمز، گفت: از اینکه مقدار تولید و مصرف گوشت قرمز در داخل کشور برابری ندارد درست است اما تا این لحظه نمی توان واردات گوشت قرمز را راه جلوگیری از افزایش نرخ آن عنوان کرد.