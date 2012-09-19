مهلت ارسال مقالات به کنگره سراسری جواد الائمه (ع) در لرستان تمدید شد

حجت الاسلام محمد جواد عباس زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: زمان ارسال مقالات به کنگره سراسری جواد الائمه علیه السّلام تا دهم مهرماه سال جاری تمدید شد.

وی ادامه داد: در سالروز شهادت نهمین اختر تابناک ولایت و امامت حضرت امام محمد تقی(ع) اداره کل اوقاف و امورخیریه استان لرستان کنگره سراسری این امام همام را برگزار می کند.

معاون فرهنگی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان لرستان با اشاره به انتشار فراخوان دریافت مقاله برای این کنگره سراسری، افزود: زندگانی و سیره علمی و عملی امام جواد(ع)، شخصیت امام جواد(ع) از دیدگاه دانشمندان، مناظرات امام جواد(ع) و گردابهای اعتقادی عصر امام جواد(ع) از جمله محورهای برگزاری این کنگره است.

حجت الاسلام عباس زاده امامت از نظر قرآن و روایات، سیاست و حکومت در سیره امام جواد(ع)، کرامات و مناقب امام جواد(ع)، وقف از دیدگاه قرآن و عترت، نقش بقاع متبرکه در ترویج فرهنگ نماز و حجاب و نقش بقاع متبرکه در مقابله با تهاجم فرهنگی را از دیگر محورهای این کنگره سراسری برشمرد.

وی با بیان اینکه مقالات ارسال به این کنکره نباید پیش از این در هیچ نشریه ای چاپ و ارائه شده باشند، افزود: علاقمندان می توانند مقالات خود را به نشانی لرستان - خرم آباد - میدان 22بهمن - بلوار ولیعصر(عج) - روبروی هنرستان فنی - اداره کل اوقاف لرستان ارسال و یا به نشانی lorestan@awqaf.ir ایمیل کنند.

معاون فرهنگی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان لرستان با اشاره به جوایز برگزیدگان این کنگره سراسری، عنوان کرد: نفرات اول تا سوم این کنگره علمی فرهنگی کمک هزینه سفر عمره و عتبات سوریه همراه با لوح تقدیر دریافت خواهند کرد.

وی افزود: همچنین به نفرات چهارم تا ششم این کنگره کمک هزینه مشهد مقدس همراه با لوح تقدیر اهدا خواهد شد.

معاون فرهنگی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان لرستان یادآور شد: کنگره سراسری جواد الائمه(ع) سه شنبه 25مهر ماه سالجاری در سالن همایش های جهاد کشاورزی استان لرستان برگزار خواهد شد.