کشاورزان و دامداران تولید محصولات بومی را در راس طرح های خود قرار دهند

جلسه طرح توسعه کشاورزی استان کرمانشاه ظهر پنج شنبه در محل سالن شهدای دولت استانداری کرمانشاه برگزار شد.

در این جلسه استاندار کرمانشاه با گر امیداشت هفته دفاع مقدس گفت: عزت امروز ایران از پرتو خون شهدای انقلاب و دفاع مقدس است.

سید دادوش هاشمی با بیان اینکه پنج هزار نفر بیکار فارغ التحصیل کشاورزی در استان کرمانشاه وجود دارد گفت: امکانی که هم اکنون برای ارائه تسهیلات با کارمزد هفت درصدی در این دولت بوجود آمده است در هیچ دولتی وجود نداشته و شاید این امکان دیگر تکرار نشود لذا تمامی فارغ التحصیلان و بیکاران باید از این فرصت استفاده بهینه را نموده و با ارائه طرح های مختلف و پی گیری های مکرر آن را به مرحله اجر ا درآورده و باعث رفع معضل بیکاری استان شوند.

وی ادامه داد: مسئولین، تولید کنندگان و کارآفرینان بخش کشاورزی و دامپروری استان باید تولید محصولات بومی را در راس کارهای خود قرار داده و با ایجاد بازار و بالا بردن عرضه و تقاضای این محصولات باعث رونق اقتصادی در این زمینه شوند.

وی اضافه کرد: استان کرمانشاه علاوه بر داشتن بستر و شرایط اقلیمی مناسب برای پرورش دام و طیور و تولید محصولات بومی در زمینه هایی چون پرورش مرغ بومی دارای استعدادهای زیاد و متناسبی نیز در این زمینه است و باید این استعدادها در جهت مناسب بکار گرفته شده و باعث توسعه و رونق استان گردد و باید در این زمینه در استان تنوع ایجاد کنیم.

استاندار کرمانشاه گفت: مسئولین نباید از مسئولیت های خود شانه خالی کرده و با ایجاد فرصت های تجدید در جهت رشد و توسعه استان گام بردارند.

وی افزود: اگر کاری به راحتی و بدون زحمت صورت گیرد کار پایداری نخواهد شد و تنها با تحمل سختی و مشکلات است که می توان یک کار خوب ارائه داد و انسان موفق کسی است که با تحمل سختی ها و مشکلات کار کرده و وظیفه خود را به بهترین نحو ممکن به انجام برساند.

وی ادامه داد: برای رسیدن به جامعه ای توسعه یافته و پیشرفته باید مکانیسم و روش های زندگی تغییر کرده و علاوه بر تلاش راهکارهای مناسبی نیز صورت پذیرد تا به بهره وری بیشتری برسیم.

وی در پایان از تمام مسئولین و کسانی که مرتبط با طرح توسعه کشاورزی هستند خواست تا با جدیت و توجه بیشتری عمل کرده تا بتوان با استفاده از این طرح رشد چشمگیری را در زمینه اشتغال تاستان شاهد باشیم.

در ادامه این جلسه منصوری مدیر کل جهاد کشاورزی استان کرمانشاه، مدیر کل شیلات، خانی مسئول امور دام استان، رئیس بانک کشاورزی استان کرمانشاه و تعدادی از فرمانداران شهرستان های استان به ارائه گزارش در خصوص عملکرد دستگاه خود و کارهای صورت گرفته در جهت طرح توسعه کشاورزی پرداختند.