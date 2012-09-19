جمع آوری متکدیان از هسته مرکزی قم

جهانبخش نجف زاده در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: در دهه کرامت معاونت خدمات شهری شهرداری به آذین بندی و نصب المان های نوری، نصب بنر و پلاکارد با مضامین ویژه این ایام اقدام کرده است.
وی گفت: شستشو و پاکسازی مستمر انهار به خصوص در اطراف حرم از فعالیت های شهرداری در این ایام است.
تجهیز بوستان ها در سطح شهر
معاون خدمات شهری شهرداری قم بیان کرد: با توجه به حضور بسیار زائران به قم در بوستان های شهر خدمات ویژه ای جهت تجهیز بوستان ها انجام شده است و در بوستان های بزرگ کمپ هایی برای استراحت کوتاه مدت مسافران در نظر گرفته شده است.
وی گفت: در این ایام جمع آوری متکدیان از هسته مرکزی شهر به صورت ویژه برای افزایش رضایت مندی زائران انجام می گیرد.
نجف زاده ادامه داد: 34 اکیپ خودرویی و پیاده در سطح شهر به جمع آوری متکدیان می پردازند و اکیپ های ثابتی نیز برای نقاط پرازدحام در نظر گرفته شده است.
بهره برداری از آبنماهای سطح شهر در دهه کرامت
وی بیان کرد: آماده سازی و بهره برداری از آبنماهای سطح شهر و نورپردازی های زیر پل های بستر رودخانه و زیرگذرها و همچنین بهره برداری از المان های جدیدی که در سطح شهر توسط سازمان زیباسازی نصب شده اند از دیگر فعالیت های معاونت خدمات شهری در دهه کرامت است.
قم - خبرگزاری مهر: معاونت خدمات شهری شهرداری قم از افزایش جمع آوری متکدیان از هسته مرکزی این شهر خبر داد.
جهانبخش نجف زاده در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: در دهه کرامت معاونت خدمات شهری شهرداری به آذین بندی و نصب المان های نوری، نصب بنر و پلاکارد با مضامین ویژه این ایام اقدام کرده است.
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