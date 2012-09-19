جمع آوری متکدیان از هسته مرکزی قم

جهانبخش نجف زاده در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: در دهه کرامت معاونت خدمات شهری شهرداری به آذین بندی و نصب المان های نوری، نصب بنر و پلاکارد با مضامین ویژه این ایام اقدام کرده است.



وی گفت: شستشو و پاکسازی مستمر انهار به خصوص در اطراف حرم از فعالیت های شهرداری در این ایام است.



تجهیز بوستان ها در سطح شهر



معاون خدمات شهری شهرداری قم بیان کرد:‌ با توجه به حضور بسیار زائران به قم در بوستان های شهر خدمات ویژه ای جهت تجهیز بوستان ها انجام شده است و در بوستان های بزرگ کمپ هایی برای استراحت کوتاه مدت مسافران در نظر گرفته شده است.



وی گفت: در این ایام جمع آوری متکدیان از هسته مرکزی شهر به صورت ویژه برای افزایش رضایت مندی زائران انجام می گیرد.



نجف زاده ادامه داد: 34 اکیپ خودرویی و پیاده در سطح شهر به جمع آوری متکدیان می پردازند و اکیپ های ثابتی نیز برای نقاط پرازدحام در نظر گرفته شده است.



بهره برداری از آبنماهای سطح شهر در دهه کرامت



وی بیان کرد: آماده سازی و بهره برداری از آبنماهای سطح شهر و نورپردازی های زیر پل های بستر رودخانه و زیرگذرها و همچنین بهره برداری از المان های جدیدی که در سطح شهر توسط سازمان زیباسازی نصب شده اند از دیگر فعالیت های معاونت خدمات شهری در دهه کرامت است.

