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۲۹ شهریور ۱۳۹۱، ۱۶:۲۱

نجف زاده به مهر خبر داد:

جمع آوری متکدیان از هسته مرکزی قم

جمع آوری متکدیان از هسته مرکزی قم

قم - خبرگزاری مهر: معاونت خدمات شهری شهرداری قم از افزایش جمع آوری متکدیان از هسته مرکزی این شهر خبر داد.

جهانبخش نجف زاده در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: در دهه کرامت معاونت خدمات شهری شهرداری به آذین بندی و نصب المان های نوری، نصب بنر و پلاکارد با مضامین ویژه این ایام اقدام کرده است.

وی گفت: شستشو و پاکسازی مستمر انهار به خصوص در اطراف حرم از فعالیت های شهرداری در این ایام است.

تجهیز بوستان ها در سطح شهر

معاون خدمات شهری شهرداری قم بیان کرد:‌ با توجه به حضور بسیار زائران به قم در بوستان های شهر خدمات ویژه ای جهت تجهیز بوستان ها انجام شده است و در بوستان های بزرگ کمپ هایی برای استراحت کوتاه مدت مسافران در نظر گرفته شده است.

وی گفت: در این ایام جمع آوری متکدیان از هسته مرکزی شهر به صورت ویژه برای افزایش رضایت مندی زائران انجام می گیرد.

نجف زاده ادامه داد: 34 اکیپ خودرویی و پیاده در سطح شهر به جمع آوری متکدیان می پردازند و اکیپ های ثابتی نیز برای نقاط پرازدحام در نظر گرفته شده است.

بهره برداری از آبنماهای سطح شهر در دهه کرامت

وی بیان کرد: آماده سازی و بهره برداری از آبنماهای سطح شهر و نورپردازی های زیر پل های بستر رودخانه و زیرگذرها و همچنین بهره برداری از المان های جدیدی که در سطح شهر توسط سازمان زیباسازی نصب شده اند از دیگر فعالیت های معاونت خدمات شهری در دهه کرامت است.
 

کد مطلب 1700281

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