چهار هزار دانش آموز در مدارس تخصصی قرآنی زنجان ثبت نام کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، منصور مرادلو در جمع خبرنگاران گفت: 24 مدرسه تخصصی قرآنی امسال برای نخستین بار در استان زنجان آغاز به کار می کند.



وی با اشاره به اینکه در کشور هزار و 257 مدرسه از مهر امسال آغاز به فعالیت می کند، افزود: در استان زنجان نیز 24 مدرسه در مناطق 14 گانه استان در مقاطع اول تا سوم ابتدایی آغاز به کار می کند.

مرادلو با بیان اینکه در هر منطقه از استان زنجان یک مدرسه قرآنی دخترانه و یک مدرسه قرآنی پسرانه ایجاد شده است افزود: در این مدارس دانش آموزان به صورت تخصصی در حوزه قرآنی تحت تعلیم و تربیت قرار می گیرند.



ادامه داد: در مدرسه تخصصی قرآنی دانش آموزان همانند دیگران دروس معمول خود را می خوانند ولی با کیفیت بیشتر و همچنین در کنار کتاب قرآن آنها، کتاب های قرآنی دیگر نیز در راستای ارتقای سطح قرآنی ارائه می شود.



مرادلو با بیان اینکه این مدرسه به صورت تخصصی قرآن را به دانش آموزان می آموزد، ابراز کرد: این مدارس تخصصی قرآنی از بین مدارسی که قبلا سبقه قرآنی داشته و از سطح کیفی و علمی بالایی برخوردار بوده اند انتخاب شده است.



وی در ادامه یادآور شد: علاوه بر این مدارس تخصصی قرآنی جدید که از مهر امسال آغاز به کار می کنند، 143 مدرسه قرآن نیز در استان زنجان فعالیت می کند.



مرادلو از توسعه ویژه مدارس خاص در استان زنجان خبر داد و گفت: تعداد مدارس استعدادهای درخشان، مدارس شاهد، نمونه دولتی و مدارس قرآنی نسبت به سال های گذشته جهش خوبی داشته و 100 درصد افزایش یافته است.



معاون پرورشی اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان در ادامه از حضور خادمان حرم امام رضا (ع) در استان خبر داد و گفت: این خادمان از روز جمعه در زنجان حضور پیدا کرده و در نماز جمعه نیز شرکت می کنند.



به گفته وی مراسم بازگشایی مدارس در روز اول مهر سال جاری در چهار آموزشگاه زنجان با حضور این خادمان و قرائت صلوات خاصه امام رضا (ع) برگزار می شود.