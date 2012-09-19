گردهمایی یکصد مدیر مدارس دامغان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر آموزش و پرورش شهرستان دامغان پیش از ظهر چهارشنبه مدیران مدارس این شهرستان در سالن اجتماعات کانون فرهنگی تربیتی امام خمینی (ره)، اظهار داشت: بیش از 99 درصد کار استقرار نظام جدید آموزشی این شهرستان از ابتدای اردیبهشت تاکنون در 3حوزه کاری انجام شده است.

محمد علی امانی تصریح کرد: به حول قوه الهی همزمان با آغاز سال تحصیلی در مهر ماه امسال در زمینه فضا و ساماندهی معلمین هیچگونه مشکلی در سطح مدارس شهرستان دامغان وجود ندارد.

وی ضمن تقدیر از همراهی و همکاری فرهنگیان و انجمن اولیاء و مربیان مدارس با آموزش و پرورش اظهار داشت: کار جا به جایی 14 آموزشگاه و بیش از 45 مدیر مدرسه در سطح شهرستان دامغان برای آغاز هر چه بهتر سال جدید تحصیلی صورت گرفت.

وی تصریح کرد: افتخار خدمتگزاران مردم در مدیریت آموزش و پرورش دامغان آماده سازی فضایی آرام و شاداب برای علم آموزی آینده سازان میهن اسلامی در طول سال تحصیلی برابر با سیاست های وزارت آموزش و پرورش است.

امانی گفت: تمام سعی و تلاش مجموعه بزرگ مدیریت آموزش و پرورش دامغان بر این است تا آغاز خوبی برای شروع سال تحصیلی جدید در سطح مدارس این شهرستان داشته باشیم.

به گزارش مهر، گردهمایی یکروزه مدیران مدارس شهرستان دامغان با هدف بررسی مشکلات سازماندهی، اقدامات انجام شده در راستای استقرار نظام آموزشی 6_3_3 در مدارس، هماهنگی در جهت کیفیت بخشی به برنامه های آغازین سال تحصیلی جدید (جشن شکوفه ها و بازگشایی مدارس) و آخرین اقدامات انجام شده در راستای طرح تحول بنیادین آموزش و پرورش برگزار شد که در این گردهمایی مدیران آموزشگاه های 3دوره تحصیلی این شهرستان حضور داشتند.