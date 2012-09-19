انفجار در پیشاور 8 کشته و 20 زخمی به جا گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه ماهواره ای المیادین در خبری فوری گزارش داد بر اثر انفجار بمب در پیشاور پاکستان، هشت نفر کشته شدند.



بر اساس این گزارش، این انفجار همچنین به زخمی شدن 20 نفر دیگر منجر شد.



این رسانه به جزئیات بیشتری درباره این خبر اشاره نکرده است.