  1. بین الملل
۲۹ شهریور ۱۳۹۱، ۱۶:۱۱

خبر فوری/

انفجار در پیشاور 8 کشته و 20 زخمی به جا گذاشت

انفجار در پیشاور 8 کشته و 20 زخمی به جا گذاشت

رسانه های عربی لحظاتی پیش از وقوع انفجار در پیشاور پاکستان و کشته شدن دست کم 8 نفر بر اثر آن خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه ماهواره ای المیادین در خبری فوری گزارش داد بر اثر انفجار بمب در پیشاور پاکستان، هشت نفر کشته شدند.

بر اساس این گزارش، این انفجار همچنین به زخمی شدن 20 نفر دیگر منجر شد.

این رسانه به جزئیات بیشتری درباره این خبر اشاره نکرده است.

کد مطلب 1700284

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