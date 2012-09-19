محوطه تاریخی " رم رمه" ایلام در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالمالک شنبه زاده ضمن بیان این خبر اظهار داشت: محوطه "رم رمه" در شهرستان مهران در بخش مرکزی دهستان محسن آب و یک هزار و 850 متری جنوب شرق شرکت تحقیقات بذر و نهال رضا آبادواقع است .



وی گفت: نام اثر برگرفته از کلمه رِم یا رِمه به معنی طنین صدایی شبیه به ریزش آوار یا صدایی که به هنگام کوبیدن پا بر سطح زمین ایجاد می شود است و از آنجایی که به دلیل وجود سازه های مدفون در محوطه به هنگام کوبیدن پا بر سطح آن طنین صدا ایجاد می شود در میان اهالی به این نام اشتهار دارد .



شنبه زاده بیان داشت: مواد فرهنگی مشاهده شده بیانگر وجود استقرارهایی مربوط به ادوار نوسنگی، مس وسنگ، اوروک، تاریخی و اسلامی است. محوطه "رم رمه" با وسعتی بالغ بر 45 هکتار دارای سطح نسبتاً همواری است. بیشترین ارتفاع محوطه در قسمتهای شمالی آن است. عبور و تغییر مسیرهای مکرر رودها سبب انباشت رسوبات و قلوه سنگهای رودخانه ای در پیرامون و بعضاً سطح اثر شده است .



معاون میراث فرهنگی ایلام گفت:این اثر دارای ارتباط منظری با تپه چقا آهوان است که در حدود سه کیلومتری شمال شرق آن قرار دارد .

هم اکنون 733 اثر تاریخی ،طبیعی و معنوی در ایلام به ثبت ملی رسیده است.

تپه تاریخی"چک دوسعلی" ایلام در فهرست آثار ملی کشور جای گرفت



معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی وگردشگری استان ایلام از ثبت ملی تپه تاریخی "چک دوسعلی" شهرستان دهلران خبر داد .



عبدالمالک شنبه زاده ضمن بیان این خبر اظهار داشت : چک دوسعلی در شهرستان دهلران، بخش زرین آباد، دهستان زرین دشت، 700 متری غرب شهر میمه قرار دارد. نام اثر برگرفته از تپه طبیعی بلندی موسوم به چک دوسعلی است که اثر در دامنه آن قرار دارد. علاوه بر این با توجه به اینکه امروزه سطح محوطه تبدیل به باغ شده و به شخصی به نام خپر تعلق داشته است در میان اهالی به باغ خپر اشتهار دارد .



وی تصریح کرد: مواد فرهنگی مشاهده شده در تپه بیانگر وجود بناهایی مربوط به دوره تاریخی است .



شنبه زاده گفت: در سال 1971 میلادی لویس واندنبرگ باستانشناس بلژیکی ناحیه میمه را مورد بررسی قرار داد. بر اساس تنها مدرک بر جای مانده که هم اکنون در آرشیو مرکز اسناد اداره کل میراث فرهنگی استان ایلام موجود است بخشی از محوطه موسوم به چک دوسعلی توسط واندنبرگ مورد کاوش قرار گرفته است که بیشتر به صورت پی گردی برخی دیواره ها بوده است .



معاون میراث فرهنگی استان ایلام افزود: متأسفانه ایشان بنا به دلایل نامعلوم حفاری در این محل را رها کرده و به تبع آن نتیجه کار نیز نا تمام باقی مانده است. در متن دستنویسی که توسط مرحوم محمد علی خلیلیان باستانشناس برجسته ایلامی و کشور در ارتباط با این فعالیت بر جای مانده و هم اکنون در آرشیو میراث ایلام موجود است وی از این سازه با عنوان یک اثر مذهبی مربوط به دوره ساسانی نام می برد ..



محوطه چک دوسعلی دارای طول شمال شرقی- جنوب غربی در حدود 110 متر و عرض شمال غربی- جنوب شرقی 50 متر است.

متوسط ارتفاع محوطه از سطح دریا 1180 متر بوده و این محوطه دارای شیب نسبتاً ملایم از شمال به جنوب است.

حفاری در بخشی از این محوطه سبب پدیدار شدن بنایی متشکل از سنگ های تراش خورده بزرگ شده است که ورودی و بخشی از دیواره های جانبی آن به خوبی مشخص است. عرض وروی این بنا 40/2 متر است که به سمت پایین به فضایی با طول و عرض نامعلوم راه می یابد.

آگاهی و دسترسی به فضاهای معماری موجود نیازمند کاوش علمی است.

افزایش میزان تردد زوار در مرز بین‌المللی مهران

مدیرکل حمل و نقل و پایانه‌های استان ایلام گفت: میزان تردد زوار در مرز بین‌المللی مهران افزایش یافته است.



رضا سلیمانی با بیان این مطلب افزود: در پنج ماه نخست سال جاری تاکنون میزان تردد زوار در مرز مهران سه درصد افزایش یافته است.



وی با بیان‌ اینکه بر اساس آمار موجود در پنج ماه سال‌جاری بیش از یک میلیون و 220 هزار زائر ایرانی و عراقی در خروجی بین‌المللی مهران تردد کردند، اظهار داشت: برقراری امنیت، دلیل افزایش تردد مسافران و زوار ایرانی و عراقی از مرز بین‌المللی مهران در جنوب استان ایلام است.



سلیمانی با اشاره به اینکه اکنون مرز مهران به عنوان کانون تردد زوار در کشور شناخته شده است، تصریح کرد: مرز بین‌المللی مهران در سال 82 بازگشایی شده و از آن زمان تاکنون به یکی از خروجی‌های فعال تردد زوار تبدیل شده است.



مدیرکل حمل‌ونقل و پایانه‌های استان ایلام اضافه کرد: اکنون زیرساخت‌‌های لازم برای توسعه فعالیت‌های مسافری در مرز بین‌المللی مهران در حال ایجاد و اتمام است و در آینده نزدیک مرز مهران شاهد تردد روزانه 20 هزار مسافر و زائر دو کشور ایران و عراق خواهد بود.

مهر اصالت ملی برای 3 اثر صنایع دستی ایلام

سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان ایلام از پذیرش سه اثر صنایع دستی این استان در نشست داوری مهر اصالت ملی صنایع دستی که به میزبانی مازندران برگزار شد، خبر داد .

علی قاسم‌پور گفت: یک اثر در رشته گلیم نقش‌برجسته که مزین به طرح‌های هندسی و نگاره‌های ‌اصیل ایلام است، از سوی داوران پذیرفته شد .



وی با بیان این که جاجیمی از این استان که با استفاده از نقوش خاص منطقه و به شیوه سنتی و با رنگ طبیعی رنگرزی شده بود نیز مهر اصالت ملی دریافت کرد، افزود: ساز سنتی سزله از دیگر آثار صنایع دستی این استان بود که با دریافت نشان اصالت ملی به داوری‌های بین‌المللی این نشان راه یافت .



وی در پایان اظهار داشت: کسب سه نشان اصالت ملی از سوی هنرمندان این استان موجب ایجاد انگیزه در سایر هنرمندان برای خلق آثاری جدید و متنوع می‌شود .

دیدار صمیمی نمایندگان استان ایلام در مجلس با معاون رئیس جمهور