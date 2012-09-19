محسن نادری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: به هیچ عنوان پیش بینی حذف راحت از گردونه مسابقات قهرمانی بسکتبال جوانان کشور را نمی کردیم اما متاسفانه مصدومیت بازیکنان کلیدی تیم موجب این ناکامی شد.



رقابت چهار تیم برای صعود به نیمه نهایی بسکتبال جوانان کشور در قم



وی ادامه داد: تیم جوانان قم با کسب برتری برابر تیم آذربایجان شرقی در روز نخست بازی ها، نشان داد که توانمندی صعود به مرحله نیمه نهایی و جمع چهار تیم برتر بسکتبال قهرمانی جوانان کشور را دارد اما نمی دانم که چه اتفاقی برای این تیم رخ داد که در دو دیدار بعدی با اختلاف زیاد به تیم های گلستان و تهران باخت.



دبیر هیئت بسکتبال استان قم بیان داشت: به هر حال فرصت بسیار خوبی برای موفقیتی ارزنده در مسابقات قهرمانی کشور را از دست دادیم و از هم اکنون باید تلاش کنیم تا در دوره بعدی مسابقات قهرمانی کشور حضور قوی تری داشته باشیم.



وی در ادامه با اشاره به حضور چهار نماینده بسکتبال قم در پیکارهای قهرمانی کشور، اضافه کرد: امسال تیم‌های چهار رده سنی دختران و پسران قم به نمایندگی از این هیئت در مسابقات بسکتبال قهرمانی کشور با حریفان خود به رقابت پرداختند.



حضور چهار نماینده بسکتبال قم در مسابقات رده های پایه کشور



نادری ابراز داشت: برنامه و زمان برگزاری رقابت‌های بسکتبال قهرمانی کشور در رده‌های سنی مختلف پایه از سوی فدراسیون بسکتبال در حالی اعلام شد که قم نیز همانند سایر هیئت‌های استانی در هر چهار رده سنی این رقابت‌ها با اعزام تیم‌هایی قوی و مدعی به مصاف حریفان رفت.



وی ادامه داد: تیم‌های شرکت‌کننده در پیکارهای بسکتبال قهرمانی کشور در شش منطقه تقسیم‌بندی شده‌اند و با توجه به حضور چهار تیم در هر منطقه، یکی از تیم‌ها میزبان بازی‌های یک رده سنی این دوره از پیکارهای قهرمانی کشور شدند.



دبیر هیئت بسکتبال استان قم بیان کرد: تیم‌های مینی بسکتبال، نونهالان، نوجوانان و جوانان بسکتبال استان قم در گروه دوم مسابقات قهرمانی کشور قرار داشتند، گروهی که در آن با تیم‌های هیئت مرکزی، قزوین و همدان مسابقه دادند.



وی یاد آور شد: همگام با تیم های بسکتبال رده های سنی مینی بسکتبال، نوجوانان، جوانان و امید بسکتبال پسران قم، تیم های همین رده های سنی در بخش دختران نیز امسال در رقابت های قهرمانی کشور با حریفان خود به رقابت پرداختند.

