هیچ پیام هشدار دهنده ای برای کنسولگری آمریکا در لیبی ارسال نشد

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه الاهرام گزارش داد: گنادی زیو گانوف رهبر حزب کمونیست روسیه در تویتر خود با اشاره به قتل کریستوفر استیونز سفیر آمریکا در لیبی، بلای آمده بر سرش را سزاوارش دانست.

وی گفت: سفیر آمریکا در لیبی پس از شلیک به وی همانند سگ کشته شد، وی کارشناس و طرح اصلی انقلاب لیبی بود و هر آنچه کاشته بود برداشت کرد.

این در حالی است که یک روزنامه روسی گزارش داد که مسئولان سفارت آمریکا در روسیه از این مطالب آگاه شده اند، اما بعید است تا قبل از پایان انتخابات ریاست جمهوری در نوامبر واکنشی به آن نشان دهند.

خبر دیگر اینکه روزنامه المصری الیوم به نقل از منابع وابسته به دولت آمریکا اعلام کردند: سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا(سیا) در روز دهم سپتامبر(بیستم شهریور) طی پیام محرمانه درباره اعتراضات علیه فیلم موهن به پیامبر اسلام(ص) که در آمریکا تولید و پخش شده بود هشدار داده بود.

در این پیام خواستار تدابیر امنیتی لازم شده بود و آنها به سفارت کشورشان اعلام کرده بودند که این فیلم به عربی ترجمه شده و از طریق پایگاههای اجتماعی منتشر شده است.

این منابع اعلام کردند: چنین هشداری برای سفارتخانه های آمریکا در منطقه از جمله کنسولگری آمریکا در بنغازی لیبی ارسال نشده بود.