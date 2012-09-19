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۲۹ شهریور ۱۳۹۱، ۱۶:۵۸

تا پایان سال جاری/

واحدهای تولید سبزی و صیفی در کشور تحت نظارات دقیق قرار می گیرند

واحدهای تولید سبزی و صیفی در کشور تحت نظارات دقیق قرار می گیرند

کرج - خبرگزاری مهر: معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: تا پایان سال جاری تمام واحدهای تولید سبزی و صیفی با هدف سالم سازی محصولات و کاهش هزینه های سلامت جامعه تحت نظارت دقیق قرار می گیرند.

جهانگیر پرهمت در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تشکیل شورای راهبری در وزارت جهاد کشاورزی، گفت: یکی از رسالتهای مهم این شورا رسیدگی به وضع کیفی محصولات سبزی و صیفی است که هم اکنون در دستور کار قرار دارد.

وی در همین ارتباط خبر داد: تمام واحدهای تولید سبزی و صیفی تا پایان سال جاری با هدف عرضه محصول سالم تحت نظارت دقیق قرار خواهند گرفت.

پرهمت گفت: در این اقدام واحدهای تولید سبزی و صیفی از نظر مصرف سم و کود بهینه و... برای تولید محصولات باکیفیت و سالم تحت نظارت قرار می گیرند.

وی هدف از این اقدام را اطمینان مصرف کننده به محصولات مصرفی عنوان کرد و افزود: افزایش بهداشت عمومی و کاهش هزینه های سلامت جامعه از مهمترین اهداف این طرح است.

محصولات سبزی و صیفی مزارع قابل ردیابی می شوند

رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی ادامه داد: همچنین مقرر شده امکان ردیابی باری که از مرزعه خارج می شود، با صدور مجوز فراهم شود.

وی گفت: به این ترتیب و در صورت استفاده از مواد شیمایی مضر و کاهش کیفیت سبزی و صیفی، مزرعه کشت این محصولات و کشاورز آن قابل شناسایی است.

کد مطلب 1700288

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