واحدهای تولید سبزی و صیفی در کشور تحت نظارات دقیق قرار می گیرند

جهانگیر پرهمت در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تشکیل شورای راهبری در وزارت جهاد کشاورزی، گفت: یکی از رسالتهای مهم این شورا رسیدگی به وضع کیفی محصولات سبزی و صیفی است که هم اکنون در دستور کار قرار دارد.

وی در همین ارتباط خبر داد: تمام واحدهای تولید سبزی و صیفی تا پایان سال جاری با هدف عرضه محصول سالم تحت نظارت دقیق قرار خواهند گرفت.

پرهمت گفت: در این اقدام واحدهای تولید سبزی و صیفی از نظر مصرف سم و کود بهینه و... برای تولید محصولات باکیفیت و سالم تحت نظارت قرار می گیرند.

وی هدف از این اقدام را اطمینان مصرف کننده به محصولات مصرفی عنوان کرد و افزود: افزایش بهداشت عمومی و کاهش هزینه های سلامت جامعه از مهمترین اهداف این طرح است.

محصولات سبزی و صیفی مزارع قابل ردیابی می شوند

رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی ادامه داد: همچنین مقرر شده امکان ردیابی باری که از مرزعه خارج می شود، با صدور مجوز فراهم شود.

وی گفت: به این ترتیب و در صورت استفاده از مواد شیمایی مضر و کاهش کیفیت سبزی و صیفی، مزرعه کشت این محصولات و کشاورز آن قابل شناسایی است.