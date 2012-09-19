170 اثر کودکان لرستانی در مسابقه "سلام خدای مهربون" داوری شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد تقی کائیدی در این رابطه اظهار داشت: برگزیدگان مسابقه استانی "سلام خدای مهربون" پس از داوری آثار معرفی شدند.

وی ادامه داد: مسابقه استانی "سلام خدای مهربون" عنوان مسابقه ادبی، هنری است که برای دومین بار توسط مرکز فرهنگی هنری شهرستان نورآباد برگزار شد.

مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان لرستان یادآور شد: دراین مسابقه تعداد 125 اثر ادبی و 45 اثر هنری به مرکز نورآباد و دبیرخانه این مسابقه ارسال شد که پس از داوری آثار توسط کارشناس ادبی و هنری استان در بخش هنری 6 نفر کودک و نوجوان و در بخش ادبی نیز 6 نفر کودک و نوجوان به عنوان نفرات برتر انتخاب شدند.

کائیدی تصریح کرد: جوایز برگزیدگان این مسابقه ادبی و هنری در جشنواره یک هفته با کانون اهداء خواهد شد.

بنابر این گزارش در این مسابقه امیر محمد سوری از مرکز کوهدشت، زهرا نصیری از مرکز پلدختر، زهرا میرزایی از مرکز الشتر، پرنیا حاتمی از مرکز شماره3 خرم آباد، مهدی زارعی از مرکز نورآباد و کیمیا مرادی از مرکز نورآباد حائز عناوین برتر بخش هنری این مسابقه شدند.

همچنین در بخش ادبی نیز رغوان بسطامی از مرکز3 خرم آباد، پریا مرادی از مرکز3 خرم آباد و سارینا سهم الدینی از مرکز کوهدشت در رده سنی کودکان و فائزه دهقانی از مرکز نورآباد، کیمیا ابراهیمی از مرکز5 خرم آباد و فاطمه آموزگار از مرکز الیگودرز به عنوان برگزیدگان معرفی شدند.