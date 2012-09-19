نامه تشکر از رئیس جمهور ربطی به مسئولان تامین اجتماعی ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعیسی حسینی افزود: ارسال این نامه تشکرآمیز مربوط به هفته‌های گذشته بوده و برخی سایتهای خبری که ظاهراً رسالتی جز سیاه‌نمایی و تشنج‌آفرینی در جامعه نداشته و تحمل دیدن پیشرفتهای پی در پی و وسیع سازمان تأمین اجتماعی را ندارند، پس از مصاحبه آقای منتظری ریاست محترم دیوان عدالت اداری که از اخلال در کار مدیریت سازمان تأمین اجتماعی مأیوس شدند، با شگردهای غیراخلاقی این نامه را بهانه قرار دادند و شروع به خبرسازی و تدارک مصاحبه‌های طراحی شده و انتساب مطالب غیرواقع کردند.

وی گفت: روز گذشته رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در مصاحبه‌ای با یکی از رسانه‌ها گفته بود، 164 نماینده مجلس در نامه‌‎ای از آقای مرتضوی تقدیر کردند و دلیل این تقدیر را نیز عملکرد خوب ایشان در سازمان تأمین اجتماعی مطرح کردند. بدیهی است تشکر از رئیس جمهوری و هیئت دولت به خاطر اصلاح اساسنامه و پشتیبانی از ثبات مدیریت در سازمان تأمین اجتماعی، پیام روشن و بدون ابهام نمایندگان را اعلام داشته است و نیازی به تفسیر و توضیح ندارد.

حسینی افزود: آقای عزیزی سخنانی را به عنوان رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس مطرح کرده و خبر از تهیه نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهوری داده و اعلام کردند که در آن نامه از رئیس‌جمهوری به خاطر تبدیل صندوق تأمین اجتماعی به سازمان تأمین اجتماعی تقدیر شده و همچنین مطرح شده است که نمایندگان مجلس از هر اقدامی که موجب تقویت مدیریت در سازمان تأمین اجتماعی شود، حمایت می‌کنند.

معاون حقوقی و پارلمانی سازمان تأ‌مین اجتماعی همچنین تأکید کرد، همان‌طور که رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی یادآور شدند این نامه توسط فراکسیون رفاه و تأمین اجتماعی که دارای حدود 200 عضو از نمایندگان مجلس است تهیه شده و پس از امضای بیش از 160 نماینده مجلس به دفتر ریاست جمهوری ارسال شده است.

حسینی همچنین درباره ادعای یکی از نمایندگان مجلس افزود: تهیه نامه‌های تشکرآمیز و حمایتی در مجلس شورای اسلامی معمول و مرسوم بوده و با توجه به این که تعداد امضاها در این گونه نامه‌ها بار حقوقی و قانونی خاصی در جامعه ندارد. بنابراین اگر یک یا چند نفر از مجموع 160 نماینده حتی امضاهای خود را پس بگیرند، تأثیر قانونی در موضوع نخواهد داشت.

وی یادآور شد پس از تبدیل صندوق تأمین اجتماعی به سازمان بر اساس تصویب هیأت دولت، بیش از 190 تشکل کارگری، بازنشستگی، مستمری‌بگیران و بیمه‌شدگان از سراسر کشور در نامه‌ای به رئیس‌جمهوربه خاطر تبدیل صندوق تأمین اجتماعی به سازمان تأمین اجتماعی و ایجاد ثبات در مدیریت سازمان قدردانی کردند از این رو به نظر می‌رسد این فضای تصنعی ایجاد شده در چند سایت مشخص، ساخته و پرداخته افرادی است که مشغول بهره‌برداری از آن هستند.

حسینی در خاتمه ضمن تشکر از نمایندگانی که به دنبال ایجاد ثبات در بزرگ‌ترین سازمان بیمه‌ای خاورمیانه هستند خطاب به تعداد معدودی از نمایندگان که صرفاً به دنبال مسائل شخصی و برخی تسویه حسابهای قبلی با استفاده از جایگاه مجلس هستند، گفت: اجازه دهید مدیریت سازمان تأمین اجتماعی در یک فضای آرام و به دور از مناقشات سیاسی به خدمات خود به 35 میلیون بیمه شده ادامه دهد تا بیش از این فضای مدیریت و خدمت‌رسانی در این سازمان عظیم درگیر مناقشات شخصی و گروهی نشود.