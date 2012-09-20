سنندج میزبان جشنواره تئاتر ماه/ رقابت 14 نمایش از شش استان کشور

به گزارش خبرنگار مهر، امین مرادی ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران رسانه های جمعی استان کردستان اظهار داشت: جشنواره منطقه ای تئاتر ماه طی روزهای چهارم تا ششم مهر ماه سال جاری به میزبانی شهر سنندج برگزار می شود.

وی ادامه داد: در راستای سیاست های جدید حوزه هنری در راستای تمرکززدایی از مرکز کشور برای برگزاری برنامه های مختلف فرهنگی و هنری مقدمات برگزاری این جشنواره تئاتر منطقه ای در استان کردستان فراهم شده است و قرار است گروه های منتخب نمایشی از شش استان کشور در سنندج به رقابت با هم بپردازند.

رئیس حوزه هنری استان کردستان برگزاری جشنواره تئاتر ماه را یکی از مهمترین رویدادهای تئاتر در کشور عنوان کرد و افزود: خوشبختانه در حال حاضر استان کردستان در جایگاه خوبی در سطح کشور در بخش تئاتر قرار گرفته است و انتظار می رود که با حمایت هر چه بهتر از فعالان تئاتر استان این روند با جدیت هر چه تمامتر ادامه داشته باشد.

وی به حضور نمایش های برگزیده از شش استان کشور در جشنواره منطقه ای تئاتر ماه در سنندج خبر داد و گفت: نمایش های منتخب از استان های قروین، همدان، ایلام، لرستان، کرمانشاه و کردستان به مدت سه روز در سنندج با هم به رقابت می پردازند.

مرادی بیان کرد: در جشنواره منطقه ای امسال تئاتر ماه در استان کردستان نمایش ها صحنه ای، خیایانی و نمایش های ویژه کودک و نوجوان حضور دارند که قرار است بر اساس انتخاب اعضای هیئت داوران در هر بخش دو تا سه نمایش راهی جشنواره کشوری تئاتر ماه در تهران شوند.

وی با اشاره به اینکه در مدت زمان برگزاری این جشنواره استان کردستان میزبان بیش از 120 هنرمند از شش استان غرب کشور است، افزود: در این جشنواره که به صورت غیررقابتی برگزار می شود تنها در پایان آثار برگزیده برای حضور در جشنواره کشوری تئاتر ماه معرفی می شوند.

رئیس حوزه هنری استان کردستان همچنین به اعضای هیئت داوران این دوره از جشنواره اشاره کرد و گفت: داوری این جشنواره بر عهده رحمت امینی، شکرخدا گودرزی و سعید اسدی است.

در جریان برگزاری این نشست خبری شهرام میرزائی مسئول واحد نمایش حوزه هنری استان کردستان نیز توضیحاتی در خصوص چگونگی انتخاب آثار را ارائه کرد.