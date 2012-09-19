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۲۹ شهریور ۱۳۹۱، ۱۷:۲۵

امیری:

گزارش تفریغ بودجه استان البرز باید به موقع ارائه شود

گزارش تفریغ بودجه استان البرز باید به موقع ارائه شود

کرج - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان امور اقتصاد و دارایی استان البرز گفت: عدم گزارش به موقع تفریغ بودجه یکپارچه کل استان البرز را زیر سئوال می رود بنابراین باید به موقع ارائه شود.

کیومرث امیری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: امسال اولین سالی است که صورت حساب عملکرد بودجه و گزارش تفریغ بودجه استانی شده است.

وی گفت:این جمله بدین معنی است که باید به ملت بگوییم پولی که از مجلس گرفته ایم عملکرد ما این بوده است و در روزنامه ها و اصحاب رسانه به اطلاع ملت برسانیم.

رئیس سازمان امور اقتصاد و دارایی استان البرز ادامه داد: در سال های گذشته اگر دستگاهی وجود داشت که گزارش عملکرد بودجه خود را نمی داد این مشکل زیاد هویدا نبود.

امیری اظهار داشت: اما از امسال اگر استان برای گزارش تفریغ بودجه منتظر بماند یکپارچه استان زیر سئوال می رود.

وی افزود: گزارش تنظیم عملکرد بودجه از وظایف دستگاه های اجرایی است که گزارش باید به موقع ارسال شود و اگر دیر شود از اعتبار می افتد.

رئیس سازمان امور اقتصاد و دارایی استان البرز تصریح کرد: در این دوماه باقی مانده به ما اجازه زمانی داده اند که عملکرد اعتبارات عمرانی را داشته باشیم و حداکثر یک ماه بعد از آن گزارش را باید به اقتصاد دارایی و دیوان محاسبات ارائه دهیم.
 

کد مطلب 1700301

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