گزارش تفریغ بودجه استان البرز باید به موقع ارائه شود

کیومرث امیری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: امسال اولین سالی است که صورت حساب عملکرد بودجه و گزارش تفریغ بودجه استانی شده است.



وی گفت:این جمله بدین معنی است که باید به ملت بگوییم پولی که از مجلس گرفته ایم عملکرد ما این بوده است و در روزنامه ها و اصحاب رسانه به اطلاع ملت برسانیم.



رئیس سازمان امور اقتصاد و دارایی استان البرز ادامه داد: در سال های گذشته اگر دستگاهی وجود داشت که گزارش عملکرد بودجه خود را نمی داد این مشکل زیاد هویدا نبود.

امیری اظهار داشت: اما از امسال اگر استان برای گزارش تفریغ بودجه منتظر بماند یکپارچه استان زیر سئوال می رود.



وی افزود: گزارش تنظیم عملکرد بودجه از وظایف دستگاه های اجرایی است که گزارش باید به موقع ارسال شود و اگر دیر شود از اعتبار می افتد.



رئیس سازمان امور اقتصاد و دارایی استان البرز تصریح کرد: در این دوماه باقی مانده به ما اجازه زمانی داده اند که عملکرد اعتبارات عمرانی را داشته باشیم و حداکثر یک ماه بعد از آن گزارش را باید به اقتصاد دارایی و دیوان محاسبات ارائه دهیم.

