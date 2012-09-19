ایجاد 10 هزار فرصت شغلی برای مددجویان لرستانی/ صرف 820 میلیارد ریال اعتبار

به گزارش خبرگزاری مهر، علی آفتابی در این رابطه اظهار داشت: در راستای تحقق شعار امسال که از سوی مقام معظم رهبری بنام سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی اعلام شده است، با صرف اعتبار بیش از 820 میلیارد ریال از محل اعتبارات صندوق اشتغال نیازمندان و تسهیلات قرض الحسنه بانکی این تعداد فرصت شغلی ایجاد خواهد شد.

وی افزود: شغلهای مورد نظر در زمینه های کشاورزی، دامپروری، خدمات، حمل و نقل و تولید صنایع دستی مددجویان این نهاد در سطح استان ایجاد خواهد شد.

تجلیل از 3 هزار مددجوی زیر پوشش کمیته امداد لرستان

آفتابی در ادامه سخنان خود اظهار داشت: برای تجلیل از 3 هزار مددجوی زیر پوشش این نهاد در استان که با اجرای طرحهای اشتغالزایی و خودکفایی به استقلال معیشتی رسیده اند، در سال جاری جشن خودکفایی و استقلال معیشتی برگزار می شود.

وی با اشاره به اینکه توانمندسازی خانواده‌ها و اتکای آنان به داشته‌های خود از مهم‌ترین سیاست‌های کلان کمیته امداد است، یادآور شد: با تعامل و همکاری بانک ها، در سال گذشته 12 درصد از کل فرصتهای شغلی ایجاد شده در استان توسط این نهاد ایجاد شده است.

آفتابی با اشاره به اینکه طرح‌های اشتغالزایی در راستای توانمند سازی خانوارهای تحت حمایت اجرا می‌شود، یادآور شد: نظارت بر طرح‌های اشتغالزایی کمیته امداد نیز از دیگر اقداماتی است که در راستای بهتر اجرا شدن طرح‌ها انجام می‌شود.

واریز 11 میلیارد ریال مستمری به حساب مددجویان الیگودرز

مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان الیگودرز گفت: در پنج ماهه اول سال جاری کمیته امداد امام خمینی (ره) این شهرستان مبلغ 11 میلیارد ریال مستمری به حساب مددجویان طرح شهید رجایی و مددجویان عادی واریز کرده است.

بهزاد مرادی افزود: در حال حاضر تعداد 4485 خانوار تحت حمایت کمیته امداد الیگودرز از این نهاد مستمری دریافت می کنند و همچنین از سایر خدمات فرهنگی، درمانی و... این نهاد بهره مند هستند.

وی با اشاره به اینکه هدایت خانواده های نیازمند به سمت توانمندسازی یکی از اهداف مهم کمیته امداد است، گفت: با توجه به اینکه یکی از راههای توانمندسازی خانواده های تحت حمایت ایجاد اشتغال است، کمیته امداد شهرستان الیگودرز در این راستا در سال 90 تعداد 1272 طرح خودکفایی و اشتغال با اعتباری بالغ بر 49 میلیارد ریال اجرا کرده است.

پرداخت 960 میلیون ریال وام کارگشایی به مددجویان الیگودرز

مدیر کمیته امداد شهرستان الیگودرز گفت: طی سالجاری 960 میلیون ریال وام کارگشایی به مددجویان تحت حمایت و اقشار آسیب پذیر در شهرستان الیگودرز پرداخت شده است.

بهزاد مرادی گفت: یکی از اقدامات کمیته امداد الیگودرز در راستای حمایت از مددجویان تحت حمایت این نهاد پرداخت وام‌های کارگشایی و حل مشکلات فوری مددجویان این نهاد است.

وی با اشاره به اینکه وام‌های کارگشایی به مددجویان کمیته امداد و اقشار آسیب‌پذیر پرداخت می‌شود، اضافه کرد: این وام‌ها به منظور حل مشکلات درمانی و نیازهای فوری مددجویان هزینه می‌شود.

مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان الیگودرز در ادامه با اشاره به پرداخت 207 مورد وام کارگشایی به مددجویان و اقشار نیازمند الیگودرزی افزود: این تعداد وام شامل وام قرض الحسنه ضروری، وام کمک هزینه دانشجویی، وام کارانگیزی و همچنین وام درمانی بوده است.

وی در ادامه سایر خدمات ارائه شده از سوی کمیته امداد در راستای حمایت از مددجویان این نهاد را ارائه خدامات فرهنگی، تحصیلی به دانش آموزان، ساخت واحدهای مسکونی برای مددجویان و همچنین اجرای طرح‌های اشتغالزایی عنوان کرد.

اجرای 10 هزار طرح خودکفایی در لرستان

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی(ره) لرستان ضمن ارائه گزارشی از نحوه پرداخت وام های اشتغال زایی به جامعه هدف امداد در این استان گفت: در راستای ایجاد اشتغال و به خودکفایی رسیدن جامعه هدف امداد در سال 90 حدود 10 هزار طرح خودکفایی و اشتغال با اعتباری بالغ بر 470 میلیارد ریال در استان اجرا شده که این امر حاکی از توجه ویژه این نهاد به توانمندسازی و استقلال اقتصادی جامعه هدف و کاهش بیکاری در سطح استان است.

ولی اله منتظری با اشاره به توفیقات حاصل شده در استان در امر اشتغال زایی، آن را نتیجه جدیت، برنامه ریزی و تلاشهای امدادگران و همراهی مسئولین به خصوص بانکها برای ایجاد فرصت های شغلی دانست و افزود: با توجه به بالابودن نرخ بیکاری در سطح استان ضرورت دارد متولیان این امر برای رفع مشکلات اقدامات لازم را با همکاری یکدیگر انجام دهند تا گام بلندی در جهت رفع محرومیت در جامعه برداشته شود.