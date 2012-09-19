برخی پزشکان تعرفه ها را رعایت نمی کنند

به گزارش خبرنگار مهر،سعید برقی عصر روز چهارشنبه در جلسه تعزیرات حکومتی شهرستان بناب ضمن انتقاد از ضعف نظارت و بازرسی بخش بهداشت و درمان شهرستان گفت: دراین شهرستان نظارت بر تعرفه های پزشکی، فروش اقلام درمانی و داروخانه ها ضعیف بوده و به فرمانداری گزارش نمی شود.

وی بر لزوم برنامه ریزی و همت بیشتر جهت تقویت نظارت و بازرسی بر بخش بهداشت و درمان تأکید کرد و گفت: تاکنون بنده گزارشی ندیده ام که درخصوص نظارت و بازرسی «عملکرد پزشکان و داروخانه ها» به فرمانداری ارائه شده باشد.

برقی با بیان اینکه ارائه عملکرد ماهانه ادارات به فرمانداری در ارزیابی مثبت آنها تأثیر دارد؛ خاطرنشان کرد: تخلفات بخش دارو و درمان باید بصورت هفتگی به فرمانداری و اداره تعزیرات حکومتی گزارش شود.

وی تصریح کرد: برخی پزشکان علاوه بر رعایت نکردن دریافت تعرفه دولتی تعیین شده برای ویزیت، بصورت غیرقانونی از مردم مبالغی به عنوان«حق چاقو» دریافت می کنند که این امر ناظر و متولی خاصی ندارد.

فرماندار بناب در بخش دیگری از سخنان خود به لزوم مقابله جدی با تخلفات بازار اشاره کرد و گفت: برخی سودجویان در این آشفته بازار به بهانه های مختلف سوءاستفاده کرده و موجب اخلال در نظم و قانون بازار و اصناف می شوند.

وی در خصوص وجود برخی تخلفات در سطح بازار بناب از جمله فعالیت مشاغل غیرمجاز، افزایش بی رویه قیمت ها و فروش مواد تاریخ گذشته هشدار داد و از اداره صنعت، معدن و تجارت خواست تا با افزایش تعداد بازرسان افتخاری و غیرمحسوس و تشدید میزان نظارت و بازرسی بر اصناف این مشکلات را در اولین فرصت برطرف کند.

فرماندار بناب همچنین به تخلفات جایگاه های سوخت سی ان جی اشاره کرد و گفت: مسئولان این جایگاه ها پولی را که از مردم بابت فروش گاز خودروها می گیرند نگه داشته و سهم شرکت گاز را پرداخت نمی کنند.

برقی به جایگاه های سی ان جی متخلف هشدار داد در صورتی که به این تخلفات مالی ادامه دهند، آنها را تعطیل می کند.