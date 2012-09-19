گشایش نمایشگاه "با نوای کاروان" در همدان/ برگزاری پنجمین دوره مسابقات قرآنی در ملایر

به گزارش خبرنگار مهر، در آستانه هفته دفاع مقدس نمایشگاه فرهنگی و هنری "با نوای کاروان" در میدان باباطاهر همدان گشایش یافت.

بر اساس این گزارش، در این نمایشگاه 50 غرفه از جمله کتاب، عکس، نرم افزار، مشاوره، بیداری اسلامی و تفال به وصیت نامه شهدا در نظر گرفته شهد است.

این نمایشگاه با هدف تقویت روحیه استکبار ستیزی، وحدت و همدلی بین اقوام مختلف، تقدیر از ایثارگران و معرفی الگوهای موفق برپا شده است.

اجرای جنگ شادی و برگزاری کارگاه آموزشی از برنامه های جانبی این نمایشگاه است.

15 اثر صنایع دستی همدان مهر اصالت ملی دریافت کردند

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان همدان گفت: 15 اثر صنایع دستی همدان مهر اصالت ملی دریافت کردند.

اسدالله بیات افزود: ساز سنتی، نازک‌کاری چوب، قاب عکس، معرق چوب، تراش سنگ‌های قیمتی، سفال و سرامیک دو مورد، خراطی چوب و منبت چوب و سراجی از جمله این آثار هستند.

بیات اضافه کرد: آبان ماه ارزیابی آثار صنایع دستی برای دریافت مهر اصالت در یونسکو مورد بررسی قرار می‌گیرد.

برگزاری پنجمین دوره مسابقات قرآنی نورالهدی در ملایر

مدیر تبلیغات اسلامی ملایر از برگزاری پنجمین دوره مسابقات قرآنی نورالهدی در ملایر خبرداد.

حجت‌الاسلام داود عباسی اظهار داشت: این مسابقه در دو رشته تفسیر یک جزء و سه جزء همراه با اعطای مدرک و جوایز ارزنده به برگزیدگان برگزار می‌شود.

وی عنوان کرد: علاقه‌مندان تا پایان شهریور ماه برای شرکت در این مسابقه فرصت دارند و آزمون نیز در تاریخ 19 آبان سال جاری برگزار می‌شود.

حجت الاسلام عباسی یادآور شد: بیش از 100 نفر از مربیان قرآن ملایر زیر نظر اداره تبلیغات اسلامی دوره تربیت معلم قرآن را گذرانده‌اند.

وی همچنین از فعالیت هفت موسسه قرآنی در شهرستان ملایر خبر داد.

21 هزار دانش آموز همدانی به مناطق عملیاتی اعزام شدند

معاون هماهنگ‌کننده سپاه انصارالحسین(ع) استان همدان گفت: در سال گذشته 900 هزار دانش‌آموز به مناطق عملیاتی دفاع مقدس اعزام شدند که سهم استان همدان 21 هزار نفر بود.

روح‌الله عروجی با اشاره به برگزاری اردوهای راهیان نور دانشجویی در استان همدان اضافه کرد: در اسفند ماه سال گذشته نیز در 12 دوره چهار روزه چهار هزار و 400 دانشجو به این مناطق اعزام شدند.

وی از اعزام 13 هزار و 98 نفر به عنوان اردوی راهیان نور اقشار، محلات، خانواده در سال 90 خبر داد و افزود: این تعداد زائر در 10 دوره چهار روزه به صورت متمرکز و غیر متمرکز به مناطق اعزام شدند.

معاون هماهنگ‌کننده سپاه انصارالحسین(ع) استان همدان سهمیه دانش‌آموزان اعزامی از استان به این مناطق را در سال جاری 24 هزار نفر بیان کرد و اظهار داشت: در اسفندماه سال جاری نیز شش هزار دانشجو در 12 دوره چهار روزه به مناطق عملیاتی اعزام خواهند شد.

وی عنوان کرد: اردوی راهیان نور اقشار، محلات، خانواده‌ها و سایر نیز با 25 هزار نفر در 10 دوره چهار روزه انجام خواهد گرفت.

برگزاری مسابقه کتابخوانی"اخلاق نمازگزاران" در همدان

دبیر ستاد اقامه نماز استان همدان از برگزاری مسابقه کتابخوانی " نمازگزاران" در همدان خبر داد.

حجت‌الاسلام سید مرتضی حسنی‌حلم در این خصوص اظهار داشت: کتاب های درنظر گرفته شده برای این مسابقه در ستادهای اقامه نماز موجود است.

وی با بیان اینکه علاقمندان می‌توانند این کتاب را از ستاد نماز استان و شهرستان‌ها دریافت کنند، ابراز داشت: زمان برگزاری این مسابقه در اواخر مهر یا اوایل آبان ماه خواهد بود.

حسنی‌حلم به دومین جشنواره ملی فرهنگی، هنری نماز اشاره کرد و گفت: این جشنواره نیز با هدف ترویج نماز در بین مردم به ویژه جوانان در رشته‌های فیلم‌نامه‌نویسی، ساخت فیلم کوتاه و 100 ثانیه‌ای، داستان‌نویسی و خاطره‌نویسی به صورت ملی و سراسری در استان همدان برگزار می‌شود.

وی زمان برگزاری جشنواره ملی فرهنگی هنری نماز را 20 آبان ماه عنوان کرد و گفت: علاقمندان به شرکت در این جشنواره می‌توانند آثار خود را در رشته‌های اعلام شده تا دهم مهر ماه به دبیرخانه جشنواره در ستاد اقامه استان ارسال کنند.

کنسرت بزرگ گروه فارابی در همدان برگزار می شود

کنسرت بزرگ گروه موسیقی فارابی با آهنگسازی و نوازندگی کیوان ساکت و خوانندگی مجید مظفری در همدان برگزار می شود.

سرپرست گروه موسیقی فارابی با اعلام این خبر گفت: این کنسرت در روزهای 5 و 6 و 7 مهر ماه در مجتمع فرهنگی هنری بوعلی سینای همدان برگزار می شود.

علی محمدی اظهار کرد: تمام قطعات این کنسرت شامل 7 قطعه با اشعاری از مولانا، حافظ و دکتر وحید موحد، جدید بوده و از ساخته های استاد ساکت است که برای اولین بار اجرای عمومی می شود.

وی از آغاز تور کنسرت های گروه فارابی به رهبری استاد ساکت و خوانندگی مجید مظفری خبر داد و گفت: این تور در همدان کار خود را آغاز می کند و به استان های اراک، قزوین، کرمانشاه، سنندج ، کرمان و بوشهر می رود.

وی با بیان اینکه گروه موسیقی فارابی متشکل از 15 نفر است افزود: در تور کنسرت های خارج از کشور گروه نیز 6 نوازنده به خوانندگی مظفری حضور دارند که طبق برنامه 13 آباد در مالزی و سپس در ایتالیا کنسرت خواهیم داشت.

برگزاری تور بازدید از جاذبه‌های استان همدان در هفته گردشگری

همزمان با هفته گردشگری، تور بازدید از جاذبه‌های همدان توسط اداره‌کل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان برگزار می‌شود.

بر اساس این گزارش، این تورهای گردشگری برای گروه‌های مردمی و هر روز به مقصد یکی از شهرستان‌های استان همدان برگزار می‌شود.

همچنین 28 منطقه نمونه گردشگری در استان همدان آماده جذب گردشگران و طبیعت‌دوستان در تمامی فصول سال است.

نوشیجان ملایر، لالجین، گاماسیاب نهاوند، سد اکباتان، باغ میوه، تاریک‌دره، دره‌مرادبیگ، دامنه شمالی الوند، لشگردر و سامن تالاب آق‌گل به عنوان نمونه‌هایی از این مناطق به شمار می‌روند.