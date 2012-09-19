اخبار کوتاه ورزشی از استان لرستان

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم دارت استان لرستان عنوان نخست رقابت‌های قهرمانی کشور را کسب کرد.

در این رقابت‌ها که در سالن شهرداری سمنان در دو رده سنی بزرگسالان و نوجوانان و در رده‌های آقایان و بانوان برگزار شد، تیم دارت لرستان با اقتدار بر سکوی نخست مسابقات دو نفره ایستاد.

در رده بزرگسالان نیز امیر بیرانوند از لرستان اول شد و محمدمهدی دهقان از خراسان رضوی و حسین عربی از اصفهان دوم و سوم شدند.

در رقابت های دو نفره این بازی‌ها نیز تیم لرستان متشکل از امیر بیرانوند و سامان شهبازی بر سکوی اول ایستاد و تیم‌های اصفهان و فارس عنوان‌های بعدی را کسب کردند.

در بازی‌های تیمی ۴ نفره نیز یزد عنوان نخست را به دست آورد و استان‌های گیلان و البرز دوم و سوم شدند.

همچنین در بخش بانوان و در رده سنی نوجوانان نیز مهسا سرلک از لرستان عنوان سومی این رقابت‌ها را پس از ساجده احمدی از گلستان و نسیم پارسا از خراسان رضوی آن خود کرد.

بنابر این گزارش در این مسابقات جلال قربانی مربی تیم لرستان به عنوان یکی از مربیان تیم ملی دارت کشورمان برگزیده شد.

این مسابقات در رده آقایان با حضور ۲۵ تیم و رده بانوان با شرکت ۱۸ تیم برگزار شد.

دو نشان لرستانی‌ها در رقابت‌های شیتوریو شیتوکای قهرمانی کشور

بیست و دومین دوره مسابقات قهرمانی کشور سبک شیتوریو شیتوکای با قهرمانی تیم اسلامشهر خاتمه یافت و تیم لرستان در این مسابقات به یک نقره و یک برنز دست یافت.

بنابر این گزارش در این دوره از رقابت‌ها که به میزبانی اسلامشهر و در دو رده سنی امید و بزرگسالان برگزار شد، در رده سنی امید وزن منهای 65 کیلوگرم میلاد شاه کرمی از لرستان در رقابت فینال مغلوب علی فرزین از اسلامشهر شد و به نشان نقره رسید.

همچنین در وزن منهای 75 کیلوگرم مسابقات کومیته رده سنی امید نیز مازیار شاه کرمی از لرستان با غلبه بر اسماعیل جهان‌بیگلو از مازندران به نشان برنز رسید. در این وزن محسن قلی‌زاده از کرمان و امیدعلی فکوری از کردستان اول و دوم شدند.

در رده تیمی تیم اسلامشهر، با 5 طلا 3 نقره و 3 برنز مقام نخست را کسب کرد، گلستان، با 3 طلا 1 نقره و 3 برنز دوم شد و مازندران، با 2 طلا 3 نقره و 3 برنز بر سکوی سوم ایستاد.

پایان دومین مرحله مسابقات لیگ دوچرخه‌سواری جوانان کشور در بروجرد

دومین مرحله مسابقات لیگ دوچرخه‌سواری جوانان کشور در بروجرد به پایان رسید.

بنابر این گزارش در روز دوم در ماده استقامت به مسافت 90 کیلومتر با حضور 14 تیم از سراسر کشور برگزار شد علی فتح‌الهی از هیئت دوچرخه‌سواری بروجرد به مقام اول دست یافت و محمدرضا شریفی از تیم ترافیک تهران و داریوش اسماعیل‌زاده از پتروشیمی تبریز به ترتیب دوم و سوم شدند.