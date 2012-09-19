12 کانون مساجد لرستان با القاب امام رضا(ع) نامگذاری شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید علی موسوی در این رابطه اظهار داشت: همه کانون های فرهنگی و هنری مساجدی که در دهه کرامت راه اندازی شوند با نام و القاب امام رضا (ع) و حضرت معصومه(س) نامگذاری می شوند.

وی با بیان اینکه حدود 20 کانون فرهنگی و هنری طی دهه کرامت در سطح استان لرستان راه اندازی می شود، افزود: این کانون ها با القاب امام رضا(ع) و حضرت معصومه(س) و حضرت شاه چراغ نامگذاری می شود.

حجت الاسلام موسوی اظهار داشت: برخی از کانون های فرهنگی و مساجد استان با نام شمس الشموس، فاطمه معصومه و حضرت شاه چراغ نامگذاری شده اند.

مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی و هنری مساجد لرستان بیان داشت: در حال حاضر تعداد 12 کانون فرهنگی و هنری مساجد سطح استان لرستان با نام امام رضا(ع) و القاب این امام همام نامگذاری شده اند.

وی تصریح کرد: در حال حاضر برخی از کانون های فرهنگی و هنری استان با عناوین امام رضا (ع)، علی بن موسی الرضا(ع)، کریم اهل بیت (ع)، امام رئوف، معصومیه (س)، خورشید طوس، ثامن الائمه، غریب خراسان، ثامن الحجج، سراج خراسان، ضامن آهو و نور الرضا (ع) نامگذاری شده است.