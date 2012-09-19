حوزه سلامت ایران می تواند الگوی بزرگی برای دنیا باشد/ هیچ وقت شکست نخواهیم خورد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مرضیه وحید دستجردی بعد از ظهر چهارشنبه در مراسمی که به مناسبت هفته دفاع مقدس در دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد، با بیان اینکه امروز شاهد تحریمهای سخت و سنگین دشمنان هستیم، افزود: امروز ایثار، حماسه و فداکاری در کشور حاکم است و ملت را نجات خواهد داد. تمام این پیروزیها را از این روحیه و شهامتها داریم.

وی، بازماندگان دفاع مقدس را گنجینه‌های بزرگی برای جمهوری اسلامی ایران خواند و گفت: امیدواریم بتوانیم از این گنجینه‌ها حداکثر استفاده را ببریم. امروز ایران در مکان بسیار بالایی ایستاده است. تمام تلاشها، ایثارها و ریختن خون شهیدان در هشت سال دفاع مقدس منجر به آن شد که امروز ایران یکی از قدرتهای منطقه و جهان باشد و در سیاستهای جهان تاثیرگذار باشد. همچنین مردم ایران نه تنها الهام‌بخش منطقه، بلکه الهام‌بخش سایر آزادی‌خواهان جهان هستند. امروز جایگاه بزرگی در سازندگی داریم.

دستجردی ادامه داد: امروز ایران در مسیر روشنی حرکت می‌کند و به ویژه دستاوردهای آن در حوزه سلامت نه تنها می‌تواند حرکات نوآورانه را در کشور داشته باشد، بلکه می‌توانیم برای حل مشکلات کشورهای منطقه و نیازمندان جهان تاثیر‌گذار باشیم و حوزه سلامت ایران امروز می‌تواند الگوی بزرگی برای تمام دنیا باشد.

وی با بیان اینکه بحرانهای بزرگی را در کشور داشته‌ایم، ادامه داد: بحرانهای طبیعی هم از جمله بحرانهای ما هستند. به عنوان مثال در زلزله ارسباران نیروهای دانشگاهی، پرستاران و پرسنل بهداشتی حماسه دیگری را آفریدند و یکی از بهترین دستگاههایی بودند که نمره آنها برای خدمت‌رسانی به مصدومان 20 است. در تمام صحنه‌ها شاهد هستیم که زحمت‌کشان حوزه سلامت با تلاش و فعالیت شبانه‌روزی خود به مردم خدمت‌رسانی می‌کنند.

وزیر بهداشت با اشاره به حضور پزشکان و کادر پزشکی در هشت سال دفاع مقدس، ادامه داد: به دنبال آن هشت سال دفاع مقدس، امروز توانستیم به این دستاوردهای عظیم دست یابیم و اینگونه است که کشور ما امروز بیمه است. دشمنان می‌دانند اگر کوچکترین چشم‌داشتی به جمهوری اسلامی ایران داشته باشند، بدترین پاسخ‌ها را دریافت خواهند کرد و امیدهای آنها ناامید می‌شود، به همین دلیل است که سعی می‌کنند از مسیرهای دیگر مانند تحریم و مشکلات اقتصادی، مانع ایجاد کنند. قطعا بسیجیان و ایثارگران پاسخ آنها را خواهند داد و ناامیدی دیگری بر آنها تحمیل خواهند کرد.

دستجردی افزود: به دنبال تلاشهای صورت گرفته، بالاترین دستاوردها و محصولات حوزه سلامت توسط دانشمندان بسیجی ما حاصل می‌شود. امیدواریم این روحیات هر چه بیشتر ارتقا یابد و شاهد موفقیتهای روزافزون کشور باشیم و بتوانیم این روحیات و آنچه که از حماسه دفاع مقدس در ذهن خود داریم را به نسل سوم انقلاب و دیگر نسل‌ها منتقل کنیم.

وی تاکید کرد: کشور به هیچ عنوان روی شکست را نخواهد دید. این وعده‌ الهی و وعده‌‌ای حق است. باید مراقب باشیم چرب و شیرین دنیا ما را به خود مشغول نکند.

وزیر بهداشت گفت: این پستها و جایگاهها برای ما آزمون است و تنها جایگاهی برای خدمت‌گذاری به مردم است. اگر نتوانیم خدمات خالصانه و در شان مردم را ارائه کنیم، در این آزمون رفوزه خواهیم شد.