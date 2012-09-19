رفع موانع طرحهای توسعه کشاورزی در خوزستان

به گزارش خبرنگار مهر، سید جعفر حجازی پیش از ظهر چهارشنبه در نشست کارگروه توسعه کشاورزی استان خوزستان اظهار کرد: موانعی برای اجرای طرحهای توسعه کشاورزی استان وجود دارد که این موانع باید بررسی و توسط دستگاههای اجرایی ذیربط و بانک کشاورزی رفع شود.



وی با تاکید بر سرعت بخشیدن به روند اجرای طرح های توسعه کشاورزی گفت: بخش کشاورزی نقش قابل توجهی در استقلال کشور و همچنین ایجاد اشتغال، رشد اقتصادی، توسعه صادرات و تامین نیازهای غذایی کشور دارد.



حجازی با اشاره به اینکه توسعه این بخش باعث پیشرفت بیشتر کشور در تمامی بخشها از جمله بخش اقتصادی خواهد شد، افزود: تا به امروز عملکرد استان در بخش توسعه کشاورزی مطلوب بوده اما از این به بعد باید تلاش بیشتری با همکاری دستگاههای متولی امر صورت گیرد.



استاندار خوزستان با تاکید بر اینکه تمام فعالیتهای کارشناسی باید به خوبی انجام شود، تصریح کرد: تمام اقدامات و تلاشهایی که صورت می گیرد نیز باید هر چه سریعتر به مرحله اجرا برسد تا نتیجه کار معلوم شود.



وی با بیان اینکه اجرای طرح توسعه کشاورزی فرصتی مناسب برای بهره گیری بیشتر از پتانسیلهای بخش کشاورزی است، افزود: بررسی پیشرفت طرحهای کشاورزی که تسهیلات دریافت کرده و به مرحله تولید رسیده اند، ضروری است.



رئیس کارگروه توسعه کشاورزی استان خوزستان تصریح کرد: براین اساس مقرر شده هیات نظارتی از نیمه دوم مهرماه نسبت به روند بازرسی از شعب کشاورزی شهرستانها اقدام کنند.



وی افزود: اگرچه کارشناسان بانک کشاورزی بازرسیهای لازم را از طرحها به منظور پرداخت مراحل تسهیلات انجام می ‌دهند، اما با این‌ وجود بازرسیهای استانی نیز با هدف سنجش میزان موفقیت اجرای طرحها و اشتغال ایجاد شده ضروری است.



حجازی همچنین بر ضرورت ایجاد صنایع تبدیلی تاکید کرد و گفت: کشاورزی بدون صنعت نمی تواند توسعه یابد و محصول کشاورزی همگام با تولید باید به فرآوری و بسته بندی برسد تا از میزان تلفات آن کاهش یابد.



وی افزود: براین اساس ایجاد طرحهای صنایع تبدیلی در شهرستانهایی که میزان تولیدات کشاورزی بیشتری دارند، ضروری و در اولویت است.



استاندار خوزستان همچنین با تاکید بر لزوم توجه به مناطق محروم، اظهار کرد: برای محرومیت ‌زدایی با موسسات و دستگاههای اجرایی توافقاتی صورت گرفته است.



وی ادامه داد: براین اساس مقرر شده است طرحهای بزرگ کشاورزی در مناطق محروم ایجاد شوند تا ساکنین این مناطق از اشتغال در واحدهای تولیدی و این طرحها بهره مند شوند.



حجازی تصریح کرد: به منظور تحقق این هدف ضروری است اداره کل امور عشایر، کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی همکاری ویژه داشته باشند و از این ظرفیتها استفاده کنند.



