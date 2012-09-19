صهیونیستها پشت پرده فیلم موهن ضد اسلامی هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار ، تشکل توسعه مدنی لبنان با صدور بیانیه ای اعلام کرد: صهیونیستها در پشت پرده فیلم موهن ضد پیامبر گرامی اسلام(ص) هستند.

در این بیانیه آمده است: هدف صهیونیستها از این فیلم موهن، ایجاد فتنه مسلمانان و مسیحیان و همسو کردن غرب با صهیونیستها درباره طرحهای خصمانه علیه ایران و سوریه است.

این تشکل لبنانی ضمن محکوم کردن این اقدامات شنیع و سیاست غرب در قبال این اهانتها از درخواست سید حسن نصر الله دبیر کل حزب الله برای صدور قانون بین المللی در منع اهانت به انبیا و ادیان حمایت کرد.