  1. بین الملل
۲۹ شهریور ۱۳۹۱، ۱۹:۰۸

یک تشکل لبنانی:

صهیونیستها پشت پرده فیلم موهن ضد اسلامی هستند

صهیونیستها پشت پرده فیلم موهن ضد اسلامی هستند

یک تشکل لبنانی با تاکید بر دست داشتن صهیونیستها در موضوع فیلم موهن علیه ساحت مقدس پیامبر اسلام(ص)، هدف از تولید و پخش آن را فتنه افکنی دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار ، تشکل توسعه مدنی لبنان با صدور بیانیه ای اعلام کرد: صهیونیستها در پشت پرده فیلم موهن ضد پیامبر گرامی اسلام(ص) هستند.

در این بیانیه آمده است: هدف صهیونیستها از این فیلم موهن، ایجاد فتنه مسلمانان و مسیحیان و همسو کردن غرب با صهیونیستها درباره طرحهای خصمانه علیه ایران و سوریه است.

این تشکل لبنانی ضمن محکوم کردن این اقدامات شنیع و سیاست غرب در قبال این اهانتها از درخواست سید حسن نصر الله دبیر کل حزب الله برای صدور قانون بین المللی در منع اهانت به انبیا و ادیان حمایت کرد.

کد مطلب 1700320

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