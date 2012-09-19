نمایشگاه وصیت نامه 72 شهید محله منصوریه شهرری برپا می شود

مجید طبرزدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این نمایشگاه شامل خلاصه و بخشی از وصیت نامه به همراه زندگینامه شهدای انقلاب و دفاع مقدس محله منصوریه است که به صورت نمایشگاه در معرض دید عموم علاقه مندان قرار خواهد گرفت.

وی با اشاره به اهداف برگزاری این نمایشگاه تأکید کرد: تجمیع این وصیت نامه ها به منظور گرامیداشت هفته دفاع مقدس و نکوداشت یاد و خاطره این شهدا و شهدای هشت سال جنگ تحمیلی خواهد بود.

مدیر کتابخانه شیخ کلینی(ره) ادامه داد: این برنامه از اول مهر ماه به مدت یک هفته در نگارگذر کتابخانه شیخ کلینی(ره) برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: نمایشگاه وصیت نامه شهدا با مشارکت بسیج مسجد جامع محله منصوریه برگزار می شود.

مسابقه خلاصه نویسی کتاب های دفاع مقدس

طبرزدی با اشاره به دیگر برنامه های هفته دفاع مقدس این کتابخانه بیان کرد: خلاصه نویسی کتاب های دفاع مقدس ویژه کودکان و نوجوانان از دیگر برنامه های ما در این هفته است.

وی گفت: در این مسابقه کتاب هایی که مناسب رده سنی کودک و نوجوان بوده، در دسترس شرکت کنندگان قرار می گیرد و یک هفته به آن ها زمان داده می شود، تا خلاصه ای از کتاب را نوشته و به کتابخانه تحویل دهند.

مدیر کتابخانه شیخ کلینی(ره) یاد آور شد: در پایان این مسابقه، نوشته های شرکت کنندگان توسط داوران بررسی شده و به سه نفر برتر جوایزی اهدا خواهد شد.