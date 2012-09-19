همایش زائران حج تمتع استان فارس برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس سازمان حج و زیارت استان فارس بعد از ظهر چهارشنبه در این همایش بیان کرد: امسال چهار هزار نفر از مردم فارس راهی سفر معنوی حج تمتع می شوند.

محمد آزاد تصریح کرد: اولین پرواز از استان فارس 22 مهر ماه خواهد بود و پروازها هشت روز ادامه خواهد داشت.

رئیس سازمان حج و زیارت استان فارس ادامه داد: اعزام از فارس در قالب 9 پرواز به شهر جده صورت خواهد گرفت.

وی همچنین از زائران خواست از معنویت سفر استفاده کرده و از بازارگردی پرهیز کنند و همچنین برنامه های خود را مطابق با برنامه های کاروان خود برنامه ریزی کنند.