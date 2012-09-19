  1. دين، حوزه، انديشه
۲۹ شهریور ۱۳۹۱، ۱۷:۱۰

کیفر الهی حتمی است؛

آیات قرآن ‏درباره استهزاء پیامبران/ دریغا همه رسولان را مسخره کردند!

آیات قرآن ‏درباره استهزاء پیامبران/ دریغا همه رسولان را مسخره کردند!

خبرگزاری مهر- گروه دین و اندیشه: خداوند متعال در آیه ای از قرآن مجید درباره استهزاء پیامبران می فرماید: و پیش از تو پیامبرانى به استهزا گرفته شدند پس آنچه را ریشخند مى‏کردند گریبانگیر ریشخندکنندگان ایشان گردید.

- سوره انعام آیه 10

وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِکَ فَحَاقَ بِالَّذِینَ سَخِرُواْ مِنْهُم مَّا کَانُواْ بِهِ یَسْتَهْزِؤونَ
و پیش از تو پیامبرانى به استهزا گرفته شدند پس آنچه را ریشخند مى‏کردند گریبانگیر ریشخندکنندگان ایشان گردید

- سوره رعد آیه 32

وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِکَ فَأَمْلَیْتُ لِلَّذِینَ کَفَرُواْ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَکَیْفَ کَانَ عِقَابِ
و بى‏گمان فرستادگان پیش از تو [نیز] مسخره شدند پس به کسانى که کافر شده بودند مهلت دادم آنگاه آنان را [به کیفر] گرفتم پس چگونه بود کیفر من؟

- سوره یس آیات 30 تا 32

یَا حَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ مَا یَأْتِیهِم مِّن رَّسُولٍ إِلاَّ کَانُوا بِهِ یَسْتَهْزِؤون
دریغا بر این بندگان که هیچ فرستاده‏اى بر آنان نیامد مگر آنکه او را به استهزاء گرفتند.

أَلَمْ یَرَوْا کَمْ أَهْلَکْنَا قَبْلَهُم مِّنْ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَیْهِمْ لاَ یَرْجِعُونَ
مگر ندیده‏اند که چه بسیار نسلها را پیش از آنان هلاک گردانیدیم که دیگر آنها به سویشان بازنمى‏گردند

وَإِن کُلٌّ لَّمَّا جَمِیعٌ لَّدَیْنَا مُحْضَرُونَ
و قطعا همه آنان در پیشگاه ما احضار خواهند شد.

کد مطلب 1700325

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