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۲۹ شهریور ۱۳۹۱، ۱۷:۱۳

تغییر مسیر خط اتوبوسرانی رسالت - آفریقا

تغییر مسیر خط اتوبوسرانی رسالت - آفریقا

همزمان با راه اندازی خط 5 سامانه اتوبوس تندرو، از اول مهر ماه مسیر خط عادی اتوبوسرانی از میدان رسالت تا چهارراه جهان کودک واقع در خیابان آفریقا تغییر می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی طیبانی معاون حمل و نقل و ترافیک منطقه 3 با اعلام این مطلب گفت: خط 6325 اتوبوسرانی از میدان رسالت به خیابان آفریقا واقع در چهارراه جهان کودک از اول مهر ماه تغییر مسیر می دهد و در مسیر رفت از میدان رسالت، بزرگراه امام علی(ع) ، بزرگراه شهید زین الدین، شهید همت، شهید حقانی و چهارراه جهان کودک و در مسیر برگشت نیز پس از حرکت از چهارراه جهان کودک از مسیر بزرگراه شهید حقانی، شهید همت، بزرگراه شهید زین الدین و خیابان هنگام عبور کرده و در میدان رسالت توقف می کند.

طیبانی در ادامه با اشاره به اینکه خط 5 سامانه اتوبوسرانی تندرو بزرگراه رسالت و خط عادی نیز معابر جانبی این بزرگراه را تحت پوشش قرار می دهد تصریح کرد: این اتوبوسها در حال حاضر از میدان رسالت ، بزرگراه رسالت و خیابان آفریقا به چهارراه جهان کودک عزیمت می کنند ولی با شروع مهرماه از مسیر جدید تردد می کنند.

معاون شهردار منطقه 3 در ادامه از راه اندازی رسمی خط 5 سامانه اتوبوسرانی تندرو از اول مهر ماه خبر داد و افزود: این خط از پایانه علم و صنعت واقع در چهارراه دردشت آغاز شده و تا میدان آرژانتین امتداد می یابد .

وی با بیان اینکه این خط از 22 شهریور ماه به صورت آزمایشی به بهره داری رسیده و قابل استفاده برای شهروندان است اظهار داشت: 3 ایستگاه این خط از پل سید خندان تا بزرگراه مدرس در محدوده منطقه 3 قرار دارد.

کد مطلب 1700328

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