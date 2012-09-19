تغییر مسیر خط اتوبوسرانی رسالت - آفریقا

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی طیبانی معاون حمل و نقل و ترافیک منطقه 3 با اعلام این مطلب گفت: خط 6325 اتوبوسرانی از میدان رسالت به خیابان آفریقا واقع در چهارراه جهان کودک از اول مهر ماه تغییر مسیر می دهد و در مسیر رفت از میدان رسالت، بزرگراه امام علی(ع) ، بزرگراه شهید زین الدین، شهید همت، شهید حقانی و چهارراه جهان کودک و در مسیر برگشت نیز پس از حرکت از چهارراه جهان کودک از مسیر بزرگراه شهید حقانی، شهید همت، بزرگراه شهید زین الدین و خیابان هنگام عبور کرده و در میدان رسالت توقف می کند.

طیبانی در ادامه با اشاره به اینکه خط 5 سامانه اتوبوسرانی تندرو بزرگراه رسالت و خط عادی نیز معابر جانبی این بزرگراه را تحت پوشش قرار می دهد تصریح کرد: این اتوبوسها در حال حاضر از میدان رسالت ، بزرگراه رسالت و خیابان آفریقا به چهارراه جهان کودک عزیمت می کنند ولی با شروع مهرماه از مسیر جدید تردد می کنند.

معاون شهردار منطقه 3 در ادامه از راه اندازی رسمی خط 5 سامانه اتوبوسرانی تندرو از اول مهر ماه خبر داد و افزود: این خط از پایانه علم و صنعت واقع در چهارراه دردشت آغاز شده و تا میدان آرژانتین امتداد می یابد .

وی با بیان اینکه این خط از 22 شهریور ماه به صورت آزمایشی به بهره داری رسیده و قابل استفاده برای شهروندان است اظهار داشت: 3 ایستگاه این خط از پل سید خندان تا بزرگراه مدرس در محدوده منطقه 3 قرار دارد.