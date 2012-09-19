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۲۹ شهریور ۱۳۹۱، ۱۷:۱۴

4600 متقاضی حج در خراسان جنوبی واکسینه شدند

4600 متقاضی حج در خراسان جنوبی واکسینه شدند

بیرجند - خبرگزاری مهر: معاون بهداشت، درمان و توانبخشی جمعیت هلال احمر استان از واکسیناسیون چهار هزار و 688 متقاضی حج در شش ماهه نخست امسال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید رضا لطیفی با اعلام این خبر گفت: واکسیناسیون متقاضیان تشرف به عمره مفرده و حج تمتع در استان تنها از سوی جمعیت هلال احمر صورت می گیرد.

وی اظهار داشت: معاونت بهداشت و درمان و توانبخشی جمعیت علاوه بر این به آموزش پزشکان کاروان های حج و زیارت استان می پردازد که در این خصوص در 6 ماهه نخست امسال دو نشست آموزشی توجیهی برگزار شده است.

معاون بهداشت، درمان و توانبخشی جمعیت هلال احمر استان ارائه CD های آموزشی و امدادی به زائرین و انتقال مفاهیم آموزشی به آنان و برگزاری کمیسیون های تخصصی مشاوره ای ویژه زائرینی که پزشک در خصوص رد یا تأیید صلاحیت پزشکی وی ناتوان باشد را از دیگر برنامه های هلال احمر ویژه حجاج اعلام کرد.

لطیفی افزود: همزمان با گشایش نمایشگاه حج و زیارت استان غرفه هیئت پزشکی حج هلال احمر نیز در این نمایشگاه به ارائه خدمات رایگان همچون تست قند خون، فشار خون و ویزیت زائرین می پردازد.

وی اضافه کرد: امسال در غرفه هلال احمر در نمایشگاه حج و زیارت بسته های امدادی بهداشتی هلال احمر نیز جهت استفاده مردم معرفی خواهد شد.

کد مطلب 1700330

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