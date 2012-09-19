جانبازان کوهنورد استان البرز به قله بینالود صعود می کنند

محمد علی عالیانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان مطلب فوق گفت: در ادامه سلسله صعودهای مختلف گروه کوهنوردی جانبازان استان البرز به قله های مختلف کشور، این بار قله بینالود به یمن ولادت باسعادت شمس ولایت، ثامن الحجج علی بن موسی الرضا (ع) شاهد صعود این عزیزان خواهد بود.

وی افزود: 35 نفر از جانبازان سرافراز استان البرز در روز ولادت امام رضا به این قله صعود خواهند کرد.

وی اظهار داشت: در حاشیه این صعود جانبازان استان همراه با عرشیان کبریائی با حضور در صحن رضوی در جشن میلاد امام رئوف حضور یافته و یاد و خاطره امام عزیز و شهدای عملیات حصر آبادان را گرامی خواهند داشت.

عالیانی صعود جانبازان به قله های مختلف کشور را نشان از عزم و همت و غیرت بالای آنها در حین ناتوانی جسمی دانست و گفت: جانبازان سرافراز کشور با حضور در میادین مختلف ورزشی و عرصه های مختلف علمی فرهنگی و افتخار آفرینی در این میادین، عزم و همت بالای خود را به نمایش می گذارند.