روحانیون به عنوان سنگربانان رسالت آماده دفاع از حریم نورانی پیامبر هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام صفرعلی احیا در تجمع اعتراض آمیز اساتید و طلاب حوزه علمیه امام صادق (ع) و الزهرا (س) در مسجد جامع شهرستان قروه خواستار محاکمه عاملان این جنایت ننگین شد و اظهار داشت: حتی شیطان به عنوان پلیدترین مخلوقات به خود اجازه چنین جنایتی را نداده است.

وی با اشاره به هراس بیش از پیش صهیونیسم جهانی از اثرگذاری حرکت جهانی مسلمانان در برهه کنونی، افزود: دشمنان اسلام تاکنون تا این حد احساس خطر نکرده بودند و از این رو با اهانت به اشرف مخلوقات سعی دارند عملی بازدارنده در برابر موج جهانی بیداری اسلامی ایجاد کنند اما بازهم راه به جایی نبرده و رسواتر از همیشه شدند.

مسئول حوزه علمیه امام صادق (ع) قروه با اشاره به نقش و جایگاه روحانیون در مقابله با این ترفندها، ادامه داد: رسالت سنگین روحانیت در مقابله با هجمه های دشمنان دین که در قالب جنگ نرم به دنیای اسلام تحمیل می شود بهره گیری از قرآن کریم و آموزه های ارزشمند این کتاب آسمانی برای معرفی زیبایی های اسلام است.

حجت الاسلام احیا یادآور شد: ما طلاب و روحانیون در پرتو بصیرت و تقوا در تمامی عرصه ها تداوم دهنده جریان بیداری اسلامی در سطح دنیا هستیم.

در این تجمع جمعی از طلاب و اساتید حوزه علمیه امام صادق (ع) بیانیه ای در محکومیت این جنایت و توهین به مقدسات اسلامی قرائت شد.