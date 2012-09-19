نتانیاهو مشاور سیاست خارجی رامنی/ فضاسازی در آستانه سفر احمدی نژاد به نیویورک

به گزارش خبرگزاری مهر، "واشنگتن پست " روزنامه آمریکایی با اشاره به برگزاری بزرگترین رزمایش نظامی ارتش رژیم صهیونیستی در بلندیهای جولان در مرز سوریه سعی کرد با اتهام پراکنی مجدد علیه جمهوری اسلامی ایران ، هدف ارتش رژیم صهیونیستی را آمادگی در برابر تهدیدهایی که از داخل سوریه این رژیم را هدف قرار می دهد و همچنین در برابر برنامه هسته ای ایران بخواند.

همچنین واشنگتن پست در خبری دیگر با اشاره به اظهارات سعید جلیلی مذاکره کننده ارشد هسته ای ایران به نقل از وی نوشت : مذاکرات با "کاترین اشتون" مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا مثبت و مفید بوده و نکات مشترکی برای همکاری های جدید پیدا شده است.

سایت صهیونیستی " آرتوز شوا " با فضاسازی در آستانه سفر محمود احمدی نژاد رییس جمهوری به نیویورک برای سخنرانی سالانه در مجمع عمومی سازمان ملل از اقدام یک گروه حقوقی رژیم صهیونیستی علیه هتل " وارویک" که قرار است احمدی نژاد در آن اقامت کند خبر داد و نوشت: این گروه حقوقی از این هتل به علت دادن اتاق به دکتر احمدی نژاد به دادگاه فدرال منهتن شکایت کرده است.

"نیویورک تایمز"دیگر روزنامه آمریکایی با اشاره به مواضع " میت رامنی " نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا درباره دو مسئله مهم سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه یعنی تشکیل کشور فلسطینی و مسئله هسته ای ایران نوشت: اظهار نظرهای اخیر رامنی درباره ایران و فلسطین نشان داد که نظرات وی در این خصوص بسیار شبیه نظرات دوست قدیمی اش "نتانیاهو" نخست وزیر اسرائیل است.

روزنامه آمریکایی " نیویورک پست" نیز با اشاره به تهدیدهای نخست وزیر رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران که با هدف امتیازگیری سیاسی از " اوباما " رئیس جمهور آمریکا در آستانه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا مطرح می شود، نوشت: به نظر می رسد " میت رامنی " در انتخابات، دو معاون و کمک کننده دارد یکی " پل رایان " است که به مسائل کسری بودجه آمریکا و .... می پردازد تا برای او رای جمع کند و دیگری " نتانیاهو" نخست وزیر اسرائیل است که در سیاست خارجی به او کمک می کند.

" گاردین " چاپ انگلیس با اشاره به پیوستن زیر دریایی " طارق 1 " به ناوگان نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران همزمان با برگزاری رزمایش نظامی دریایی آمریکا و متحدانش در خلیج فارس این اقدام ایران را پاسخی از سوی ایران به این رزمایش خواند.

" دیلی تلگراف " چاپ انگلیس با اشاره به اظهارات " فریدون عباسی " رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی در وین مبنی بر خرابکاری تروریستها در منفجر کردن خط انتقال برق تاسیسات هسته ای فردو نوشت: افشای این حقایق پرده از جنگ سایه خرابکارانه علیه تاسیسات هسته ای ایران برداشت.