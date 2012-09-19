معرفی آثار راه یافته به جشنواره پویانمایی سیره رضوی گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، در این جشنواره که از صبح چهارشنبه در تالار فخرالدین اسعد گرگانی آغاز به کار کرد، 43 اثر در بخش فیلم و فیلمنامه به رقابت می پردازند.

در بخش فیلم طلبیده به کارگردانی سیدمحسن پاک نژاد، کلیپ های امام رضا (ع) به کارگردانی الهه مختاری و فیلم آقای مهربان به کارگردانی علیرضا گلپایگانی و بهنام دلداده از تهران به نمایش درآمد.

در بخش دوم این جشنواره فیلم های صدایم کن به کارگردانی مهسا قاید، گنجشک و امام رضا (ع) به کارگردانی پروین عبدالعیزاده و پرستو راش، قنوت آسمانی به کارگردانی لیلا منصوری نژاد، معجزه به کارگردانی مهشید زندیان، درآوردن طلا از زمین به کارگردانی راضیه امین زاده و مرضیه امین زاده، مزد کارگر به کارگردانی فاطمه شاد پیگیری می شود.

بخش سوم چهارمین جشنواره پویانمایی سیره رضوی استان گلستان با عناوین فیلم های خروس حرم به کارگردانی مهرنوش رضوانی، حریم حرم به کارگردانی فاطمه زندی و مرم خوش اقبال، رویای نقاش کوچولو به کارگردانی علی رخشانی،کلاغ روسیاه به کارگردانی محمد حسین سلیمیان، عطر عاشقی به کارگردانی منصوره خطیون و مجید صبری، امام رضا (ع) و گنجشک به کارگردانی محمد زرین قلم، ایشیق به کارگردانی مصطفی احمدیان، زینب کذاب به کارگردانی صنم بیات، پیگیری می شود.

همچنین فیلم های، صیاد به کارگردانی داود حاج عبدلی، سفرهشتم به کارگردانی حامد شریفی، پشیمان به کارگردانی حسن علیرضایی، چشم های کاغذی به کارگردانی شهرام بیگی و جواد عظیمی، زیر سایبان خورشید به کارگردانی سیده نسرین شاه محمدی، سفر به کارگردانی مجید سلیمی، به سوی حرم به کارگردانی محمد حسن باقری و فیلم فیلم آن به کارگردانی مسلم خردمند ادامه خواد داشت.

این جشنواره دو روزه است.