سه اثر معنوی خراسان جنوبی در فهرست میراث ملی ثبت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی گفت: در پنجمین شورای ثبت کشور سه اثر ناملموس و معنوی استان در فهرست میراث ملی ثبت شد.

حمید حلاج‌ مقدم در تشریح آثار معنوی ثبت شده با بیان اینکه این آثار مربوط به آئین‌های محرم و روز عاشوراست، افزود: یکی از این آثار مراسم "بیل ‌زنی" خاص شهر خوسف است که ظهر روز عاشورا برگزار می ‌شود.

وی ادامه داد: این اثر یکی از آثار معنوی پیشنهاد شده برای ثبت در فهرست میراث ملی در پنجمین اجلاس شورای ثبت کشور بود که به ثبت معنوی رسید.

وی افزود: دومین پرونده میراث معنوی این استان که در این اجلاس ثبت معنوی شد مربوط به مراسم "نخل ‌گردانی" در ماه محرم است.

وی بیان کرد: مراسم "هفت منبر" نیز که خاص شهر بیرجند است و عصر عاشورا به منظور عزاداری برای امام حسین(ع) برگزار می ‌شود، در فهرست آثار ملی به عنوان میراث معنوی به ثبت رسید.

یک خانه تاریخی در بافت قدیمی شهر قاین بهسازی و مرمت شد

سرپرست اداره میراث فرهنگی قاین گفت: خانه تاریخی حقیقی واقع در بافت قدیمی این شهر بهسازی و مرمت شد.

علی صرافیان در این باره افزود: از محل اعتبارات ملی مشارکتی میراث فرهنگی ، جمع آوری آبچکانهای فرسوده بام، جمع آوری کاهگل فرسوده نما، جمع آوری کفهای فرسوده اتاقها و حیاط، اجرای تزیینات گچبری نما این خانه تاریخی مرمت شد.

وی اجرای کاهگل نما، کف سازی اتاقها و حیاط، آبچکانهای بام و سیستم گازکشی را از دیگر اقدامات مرمتی در این خانه تاریخی ذکر کرد.

صرافیان گفت: با توجه به شواهد موجود از قبیل فرم معماری بنا، تزئینات و مصالح، زمان معماری و ساخت بنا مربوط به دوره زندیه است.

وی ادامه داد: دو ایوان تابستانی و زمستانی، پیشخوان، هشتی، دالانهای ورودی و چهار صحن که ورودی سه صحن از داخل هشتی می‌ باشد از دیگر بخشهای این خانه تاریخی است.

وی افزود: بنای خانه تاریخی حقیقی با شماره‌ ثبت 4804 در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده و تحت حفاظت سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری است.