رازهای فیلم موهن منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم موهن «معصومیت مسلمانان» که با انتشار بر روی یوتویوب واکنش های بسیار و متفاوتی را برانگیخته است در این سایت با رویکرد سیاسی، دینی، فرهنگی و خانوادگی مورد بررسی قرار گرفته است.

در این ویژه نامه که شامل 36 مطلب است علاوه بر مصاحبه با احمد توکلی، علیرضا شجاع نوری وآصفی به پشت پرده های سیاسی این ماجرا، زوایای مختلف فیلم و سازندگان آن، ابعادی از زندگی پیامبر اسلام بحث های دینی و حقوقی پیرامون چگونگی برخورد با اهانت کنندگان و کلیپ های جذاب دیدنی، برای اطلاع بیشتر مخاطبان تولید و گردآوری شده است.

برای دیدن این ویژه نامه می توانید به آدرس زیر مراجعه کنید:

http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=221954

