  1. دين، حوزه، انديشه
۲۹ شهریور ۱۳۹۱، ۱۷:۲۶

رازهای فیلم موهن منتشر شد

رازهای فیلم موهن منتشر شد

سایت اطلاع رسانی و فرهنگی تبیان در واکنش به اقدام موهن و غیر اخلاقی سازندگان فیلم بی گناهی مسلمانان ویژه نامه ای را پیرامون زوایای گوناگون این فیلم و حواشی آن منتشر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم موهن «معصومیت مسلمانان» که با انتشار بر روی یوتویوب واکنش های بسیار و متفاوتی را برانگیخته است در این سایت با رویکرد سیاسی، دینی، فرهنگی و خانوادگی مورد بررسی قرار گرفته است.

در این ویژه نامه که شامل 36 مطلب است علاوه بر مصاحبه با احمد توکلی، علیرضا شجاع نوری وآصفی به پشت پرده های سیاسی این ماجرا، زوایای مختلف فیلم و سازندگان آن، ابعادی از زندگی پیامبر اسلام بحث های دینی و حقوقی پیرامون چگونگی برخورد با اهانت کنندگان و کلیپ های جذاب دیدنی، برای اطلاع بیشتر مخاطبان تولید و گردآوری شده است.

برای دیدن این ویژه نامه می توانید به آدرس زیر مراجعه کنید:
http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=221954
 

کد مطلب 1700342

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