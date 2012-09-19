صالحی از آمادگی تهران برای کمک به تسریع اصلاحات در سوریه خبر داد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر صالحی و ولید معلم وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و سوریه روز چهارشنبه در دمشق آخرین وضعیت روابط دوجانبه و راههای ارتقاء همکاریها را مورد بررسی قرار دادند، همچنین پیرامون آخرین تحولات منطقه و سوریه رایزنی کردند.

صالحی در این دیدار با اشاره به موضع معقول جمهوری اسلامی ایران در قبال مسئله سوریه همچنین بر برون رفت از بحران تحمیل شده به این کشور، در چارچوب گفتگوی ملی میان حکومت و معارضه برای ایجاد زمینه لازم برای تسریع در اصلاحات و تامین مطالبات مردمی، آمادگی کشورمان را برای تقویت همکاریهای دو جانبه با هدف کاهش آلام مردم و بهبود وضعیت معیشتی آنها اعلام داشت.

وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به رفت و آمد هیات های متقابل در این جهت ، دیدارها از دمشق را فرصتی مغتنم در برهه های حساس و مناسب به منظور طراحی مکانیزمهای لازم در راستای نیل به این اهداف توصیف کرد.



وزیر امور خارجه سوریه نیز در این دیدار با خوش آمد گویی و ابراز خرسندی از سفر دکتر صالحی به دمشق روابط دو کشور را راهبردی خواند .

ولید معلم همچنین آخرین تحولات میدانی سوریه از جمله توطئه دشمنان این کشور با اعزام نیروهای افراطی و ارسال سلاح به داخل سوریه با هدف کشتار مردم ، ایجاد نا امنی و تخریب زیر ساختها برای مختل کردن زندگی و معیشت مردم سوریه را تشریح کرد .

وی همچنین به جنگ رسانه ای بد خواهان سوریه در منطقه و جهان اشاره نمود.

وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و سوریه همچنین ضمن گفتگو پیرامون نشست قاهره نسبت به موفقیت به ماموریت اخضر ابراهیمی نماینده دبیر کل سازمان ملل در سوریه ابراز امیدواری کرده و بر استمرار رایزنی های سیاسی تاکید نمودند.