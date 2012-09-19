درخشش رزمی کاران پیشوا در مسابقات قهرمانی کشور/رتبه های برتر کشتی آزاد استان تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، کاراته کاران شهرستان پیشوا به سرپرستی محمد فارسی در قالب تیم استان تهران در مسابقات قهرمانی کشور که در شهرستان سنندج برگزار شد، شرکت کرده و توانستند مقام های دوم و سوم را از آن خود کنند.

محسن خادمی افزود:در این دوره از رقابتها پنج نفر از کاراته کاران شهرستان پیشوا حضور داشتند که در پایانمحمد خانی عبدلی و علی تاجیک توانستند مقام دوم و سوم مسابقات را از آن خود کنند.

رزمی کار پیشوا نایب قهرمان مسابقات کیک بوکسینگ قهرمانی کشور شد

حمیدرضا ولیخانی قهرمان صاحب نام ورزش رزمی شهرستان پیشوا، نایب قهرمان مسابقات کیک بوکسینگ قهرمانی کشور شد.

در این دوره از رقابتها که در سالن حیدریان شهرستان قم برگزار شد، پنج نفر در اوزان مختلف از شهرستان پیشوا حضور داشتند که در این میان حمیدرضا ولیخانی توانست پس از پیکارهای سخت و طاقت فرسا، عنوان دوم مسابقات را از آن خود کند.

محسن خادمی رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان پیشوا در این خصوص گفت: اداره ورزش پیشوا از هر ورزشکاری که بخواهد در مسیر تعالی و رسیدن به ورزش قهرمانی قدم بردارد، حمایت همه جانبه خواهد کرد.

حمیدرضا ولیخانی در سال 87 مقام سوم مسابقات بین المللی کشور آلمان و در سال 88 مقام قهرمانی مسابقات بین المللی کشور اسپانیا را در کارنامه ورزشی خود ثبت کرده است.

رتبه های برتر مسابقات کشتی آزاد استان تهران به کشتی گیران شهرستان پیشوا رسید

کشتی گیران شهرستان پیشوا در مسابقات کشتی آزاد استان تهران که در سه گروه سنی نونهالان، نوجوانان و جوانان برگزار شد، توانستند مقام های اول تا دوم اوزان مختلف و همچنین مقام اول تیمی را برای خود و شهرستان پیشوا به ارمغان آورند.

کشتی گیران پیشوا با همت و زحمات مربیانسید مهدی طاهری وسید محمد حسینی با وجود اینکه مکانی ثابت و زمانی مناسب برای تمرین نداشتند و هر جلسه می بایست تشک را پهن و جمع می کردند، تا کنون در مسابقات مختلف حضور یافته و توانسته اند مقام های برتر را برای ورزش شهرستان کسب کنند.

از مقام آوران برتر مسابقات کشتی آزاد استان تهران، علی اشتری، حسین اصفهانی، احمدرضا تقی پور، سید مرتضی یاسینی، عباس اصفهانی، حسین کریمی، محمد رضا باقری، محمد جواد گراوند و بهرام رحیم زاده تقدیر و تشکر به عمل آمد.