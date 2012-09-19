کنسولگری آمریکا درشهر مدان اندونزی تعطیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شین هوا ، در این بیانیه به شهروندان آمریکایی توصیه شده است از شرکت در تجمعات بزرگی که ممکن است به خشونت کشیده شود، جدا خودداری کنند.
بر اساس این گزارش ، بدنبال تشدید اعتراضات به فیلم موهن آمریکایی علیه پیامبر اسلام دست کم صدها تن از اعضای گروه اسلامی حزب تحریر اندونزی امروز صبح مقابل کنسولگری آمریکا در شهر مدان پایتخت سوماترای شمالی تجمع کردند و خیابان مقابل سفارت آمریکا در این شهر را مسدود کردند.
تظاهرکنندگان از دولت آمریکا درخواست کردند تهیه کننده این فیلم موهن به ساحت مقدس پیامبر (ص) را مجازات کند.
درپی انتشار بخش هایی از فیلم ضداسلامی که درآن به شخصیت والای پیامبرعظیم الشان اسلام (ص)توهین شده است، گروههای مخلتف اسلامی درسراسر جهان ضمن ابراز خشم خود نسبت به سازندگان و حامیان این فیلم موهن، خواستار مجازات آنها شدند.
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