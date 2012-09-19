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۲۹ شهریور ۱۳۹۱، ۱۷:۲۹

در پی تشدید تظاهرات؛

کنسولگری آمریکا درشهر مدان اندونزی تعطیل شد

کنسولگری آمریکا درشهر مدان اندونزی تعطیل شد

کوالالامپور- دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق اسیا: سفارت آمریکا در اندونزی امروز چهارشنبه در بیانیه ای اعلام کرد کنسولگری خود در شهر مدان Medan سومین شهر بزرگ اندونزی را بدنبال تشدید اعتراض وتظاهرات مردم موقتا تعطیل کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شین هوا ، در این بیانیه به شهروندان آمریکایی توصیه شده است از شرکت در تجمعات بزرگی که ممکن است به خشونت کشیده شود، جدا خودداری کنند.

بر اساس این گزارش ، بدنبال تشدید اعتراضات به فیلم موهن آمریکایی علیه پیامبر اسلام دست کم صدها تن از اعضای گروه اسلامی حزب تحریر اندونزی امروز صبح مقابل کنسولگری آمریکا در شهر مدان پایتخت سوماترای شمالی تجمع کردند و خیابان مقابل سفارت آمریکا در این شهر را مسدود کردند.
 
 
تظاهرکنندگان از دولت آمریکا درخواست کردند تهیه کننده این فیلم موهن به ساحت مقدس پیامبر (ص) را مجازات کند.

درپی انتشار بخش هایی از فیلم ضداسلامی که درآن به شخصیت والای پیامبرعظیم الشان اسلام (ص)توهین شده است، گروههای مخلتف اسلامی درسراسر جهان ضمن ابراز خشم خود نسبت به سازندگان و حامیان این فیلم موهن، خواستار مجازات آنها شدند.

کد مطلب 1700345

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