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۲۹ شهریور ۱۳۹۱، ۱۷:۲۶

اخبار فرهنگی گلستان/

نمایشگاه عکس "تا آسمان" در گرگان برگزار شد

نمایشگاه عکس "تا آسمان" در گرگان برگزار شد

گرگان - خبرگزاری مهر: برپایی نمایشگاه عکس تا آسمان، تهیه بسته فرهنگی جشنواره پویانمایی و لزوم تبلیغ فرهنگ رضوی در بین مردم از جمله اخبار فرهنگی گلستان است.

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با آغاز به کار چهارمین جشنواره سراسری پویانمایی سیره رضوی از سری برنامه های دهمین جشنواره بین المللی امام رضا(ع)، نمایشگاه عکس " تا آسمان " در تالار فخرالدین اسعدگرگانی برپا شد.

  رضا شجاعی، کارشناس مسئول امور هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان گفت: نمایشگاه عکس " تا آسمان " منتخبی از آثار عکاسی حرم مطهر رضوی و علاقمندان به آن حضرت است که به مناسبت دهه کرامت و  برگزاری چهارمین جشنواره سراسری پویانمایی سیره رضوی در تالار فخرالدین اسعدگرگانی برپا شده است.
 
وی افزود: در این نمایشگاه 40 اثر عکاسی هنرمندان به نمایش گذاشته شده است و این نمایشگاه تا پایان دهه کرامت صبح ها از ساعات 9 تا 12 ظهر و عصرها از 16 تا 20 برای بازدید عموم دایر است.
 
تهیه بسته فرهنگی جشنواره پویانمایی سیره رضوی
 
معاون فرهنگی و هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد و اسلامی گلستان از تهیه بسته فرهنگی 4 دوره برگزاری جشنواره پویانمایی در این استان خبر داد و گفت: در این بسته فرهنگی آثار رسیده هنرمندان شرکت کننده در 4 دوره جشنواره گنجانده شده و به سراسر کشور ارسال می شود.
 
ابوالحسن امامی، معاون فرهنگی و هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد و اسلامی گلستان گفت: این جشنواره از سری برنامه های دهمین جشنواره بین المللی امام رضا(ع) است که هر کدام از 31 استان کشور میزبان یک جشنواره و گلستان میزبان چهارمین جشنواره سراسری پویانمایی سیره رضوی است.
 
وی با اشاره به برگزاری 4 دوره جشنواره سراسری پویانمایی سیره رضوی در استان، افزود: در سال گذشته یکصد اثر به جشنواره سراسری پویانمایی سیره رضوی در استان ارسال شده بود و امسال یکصد و 14 اثر به دبیرخانه جشنواره راه یافته و به لحاظ کمیت و کیفیت نسبت به سال قبل بهتر شده است.

لزوم تبلیغ فرهنگ سیره رضوی

معاون سیاسی امنیتی استانداری گلستان گفت: تبلیغ فرهنگ رضوی در بین مردم سبب تقویت آموزه های دینی، همبستگی ملی، انسجام و وحدت متدینین و مردم ایران می شود.
 
علیرضا جمشیدی، معاون سیاسی امنیتی استانداری گلستان گفت: تبلیغ فرهنگ رضوی در بین مردم سبب تقویت آموزه های دینی، همبستگی ملی، انسجام و وحدت متدینین و مردم ایران می شود.

وی با اشاره به برگزاری همایش میقات الرضا در استان گفت: با برگزاری این همایش زائران با آموزه های امام رضا(ع) و دین آشنا می شوند و برای مردم بسیار موثر است. 
کد مطلب 1700347

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