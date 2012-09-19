به گزارش خبرنگار مهر، امیر عابدینی در حاشیه نشست عصر امروز چهارشنبه خود با خبرنگاران ضمن بیان مطلب فوق گفت: قرارداد حمید درخشان امروز صبح منعقد شد و قرار شده است در این بازی روی نیمکت داماش ننشیند.

وی در ادامه افزود: ایشان در بازی برابر راه آهن تنها تیم داماش گیلان را از بالا کمک می‌کند اما از بازی آینده روی نیمکت این تیم خواهد نشست.

مدیرعامل باشگاه داماش گیلان با اشاره به اینکه قرارداد درخشان 2 ساله است در خصوص وضعیت مهدی تارتار هم اظهار داشت: ایشان قبول نکرده به کارش در تیم گهر ادامه دهد که با این شرایط نه تنها بخشی از قراردادش را نمی‌گیرد بلکه جریمه هم می‌شود، زیرا باشگاه می‌تواند از مربی که سرش را پایین انداخته و رفته خسارت بگیرد.

عابدینی همچنین گفت: ساعت 17 امروز جلسه‌ای با منصور برزگر، پیشکسوت کشتی ایران داریم که در صورت توافق امور کشتی باشگاه داماش را به ایشان خواهیم سپرد و این دومین تیم باشگاه خواهد شد.

در پایان نشست خبری عابدینی با خبرنگاران، برزگر در محل دفتر شرکت سرمایه گذاری صدرا حضور یافت تا با مدیران باشگاه داماش مذاکره کند.