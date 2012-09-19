تشکیل اتحادیه دستگاه های فرهنگی هم مدار موازی کاری ها را به حداقل می رساند

حجت الاسلام ابوالفضل بنی احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان مطلب فوق گفت: اتحادیه مجمع فرهنگی از ادارات مرتبط چون اداره اوقاف، ستاد اقامه نماز، حوزه علمیه، فرهنگ و ارشاد اسلامی و سایر ادارات و رسانه های مرتبط می تواند نتایج ثمر بخشی در حوزه فعالیت های فرهنگی داشته باشد.



وی با اشاره به عضوگیری و طرح آماده سازی NGOهای فرهنگی در زمینه های مختلف وقف، عنوان کرد: با اجرایی شدن طرح اتحادیه های فرهنگی اداری و عضوگیری از سایر ادارات و سازماندهی آن به صورت NGOمی توانیم ثمرات و بازدهی مطلوبی را در بسیاری زمینه ها داشته باشیم.



وی با بیان این مطلب که هماهنگی و جهت بخشی یکسویه به اهداف فرهنگی می تواند از بسیاری موازی کاری ها جلوگیری نماید اظهار داشت: اهداف فرهنگی با توجه به شباهت های ظاهری آن در صورت یک برنامه ریزی شاخص می تواند بستری از موفقیت ها را در خود داشته باشد.



حجت الاسلام بنی احمدی افتتاح دارالشفاء در امام زاده حسن(ع) در استان البرز را نمونه یکی از عملکردهای اجرایی در تعاملات یکسویه معرفی کرد و افزود: در هفته وقف افتتاح دارالشفاء امامزاده حسن (ع) یکی از اتفاقات خوب بود که طرح آن از طرف دکتر کشاورز جزء اعضاء هیئت علمی دانشگاه بقیـه الله العظم مطرح و به نوع خود نمونه ای از عملکردهای اجرایی موفق است.

وی با تاکید بر اهمیت این مهم که مردم بایستی در تعامل با اوقاف باشند، تصریح کرد: وقف و اوقاف یکی از شاخص های مطرح در اسلام است، تعامل مثبت و هدفمند مردم و اوقاف برکات بسیاری در اجتماع مردم خواهد داشت و مردم بسیاری از فواید را به این واسطه دریافت خواهند کرد.



مدیر کل اداره اوقاف و امور خیریه استان البرز در پایان تاکید کرد: یکی از اتفاقات خوب در اداره اوقاف استان البرز ایجاد زمینه های حقوقی و وکالتی در میان ائمه مساجد البرز است، کانون وکلای اوقاف نمونه تازه ای از تعاملات فرهنگی است.

