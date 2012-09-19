۱۵گروه جهادی دانشجویی به روستاهای درمیان اعزام شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، فرماندار درمیان گفت: ۱۵گروه دانشجویی در قالب طرح هجرت به ۳۸روستای این شهرستان اعزام شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، رجبعلی براتی در بازدید از اردوهای جهادی شهرستان درمیان، اظهار داشت: فعالیت های این گروه های اعزامی در سه بخش آموزشی، بهداشتی و عمرانی انجام می شود.

وی روستاهای سیدان، خوان، کلاته ملا، براندود، زیربراندود، منصورآباد، آسفیچ، دونخی، قیک، خونیک و چهاتنگ، کلاته نظر بورنگ و نوغاب را از جمله روستاهای هدف اردوهای جهادی در درمیان برشمرد و افزود: طرح هایی در زمینه های عمرانی، فرهنگی، خدماتی، زیباسازی مدارس و آموزش حرف و احکام قرآنی و عقیدتی در قالب اردوهای جهادی هجرت سه در شهرستان درمیان اجرا می شود.

وی از اعزام پنج تیم تخصصی و عمومی پزشکی در قالب این طرح به روستاهای شهرستان خبر داد و گفت: در این راستا بالغ بر 450 نفر از مردم روستاهای شهرستان به صورت رایگان ویزیت شدند.

فرماندار درمیان با بیان اینکه کلاس های آموزشی برگزار شده در سطح روستاهای شهرستان در زمینه های تقویتی، هنری و فنی و حرفه ای، علوم قرآنی و احکام بوده است، افزود: شرکت در اردوهای جهادی تمرین مناسبی برای خودسازی و حرکت در میدان خدمت رسانی، معنویت افزایی، ارتقای بصیرت وانتقال فرهنگ کار و تلاش است.

وی از شرکت 150 دانش آموز درمیانی در ایام تابستان در اردوهای جهادی طرح هجرت 3 خبر داد و اضافه کرد: امسال از آغاز اردوهای جهادی طرح هجرت 3 درمیان تا کنون کار مرمت 15 آموزشگاه سطح شهرستان با اعتبار بیش از 90 میلیون ریال به اتمام رسیده است.

تسطیح 700 هکتار از اراضی موقوفه خراسان جنوبی

مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی گفت: 700 هکتار از اراضی موقوفه استان با هدف احیای موقوفات در خراسان جنوبی تسطیح شد.

حجت ‌الاسلام محمد طاهر گرایلی با اشاره به اینکه 15 هزار و 155 هکتار زمین موقوفه در خراسان جنوبی وجود دارد، اظهار کرد: بیش از 13 هزار هکتار زمین از اراضی وقفی کشاورزی است که با تعاملات صورت گرفته بیش از 700 هکتار از اراضی موقوفه تسطیح شده و آماده بهره‌ برداری است.

وی افزود: کارگروهی به منظور بهره ‌برداری از تسهیلات اعطایی برای احیای موقوفات تشکیل شده است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی، کاشت و بهره ‌برداری از یک هکتار زعفران در اراضی وقفی شوکت ‌آباد، کاشت 10 هکتار گندم در اراضی وقفی شوکت ‌آباد، تسطیح و یکپارچه‌ سازی 90 هکتار از اراضی وقفی شوکت ‌آباد، کاشت و بهره‌ برداری هشت هکتار زیره در اراضی وقفی شوکت ‌آباد و تسطیح 230 هکتار از اراضی وقفی علی ‌آباد و محمدآباد شهرستان درمیان را از جمله اقدامات انجام شده عنوان کرد.

گرایلی ادامه داد: احداث 60 هکتار باغ انار در اراضی وقفی شوکت‌ آباد، تسطیح 30 هکتار و کاشت پیاز و علوفه‌ دامی در اراضی وقفی علی ‌آباد ماژان خوسف، راه‌ اندازی مجدد استخرهای پرورش ماهی قنات‌های شهاباد، ایجاد 10 هکتار باغ زرشک در اراضی شهاباد، لایروبی و آزمایش پمپاژ چاه نیمه عمیق اراضی موقوفه علی‌ آباد درمیان و تسطیح 10 هکتار از اراضی کاخک ماژان از دیگر اقدامات انجام شده محسوب می ‌شود.

وی با بیان اینکه کار یکپارچه‌ سازی و احداث 10 هکتار باغ زرشک در اراضی موقوفات سربیشه و آماده‌سازی و احداث حدود پنج هکتار باغ انار در اراضی موقوفه مهدیه صورت گرفته است، افزود: کاشت و بهره‌ برداری دو هکتار گوجه و بادمجان در اراضی وقفی شوکت ‌آباد، کاشت هشت هکتار ذرت علوفه ‌ای در اراضی وقفی شوکت ‌آباد و کاخک ماژان، کاشت نیم هکتار شلغم و اسفناج در اراضی حسین‌آباد سادات و کاشت 600 اصله نهال گردو در آستانه مبارکه بی ‌بی‌ زینب خاتون(س) سربیشه انجام شده است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی اظهار کرد: بیشتر این موقوفات قبل از عملیات کشاورزی رها شده بودند.