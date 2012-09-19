  1. سیاست
۲۹ شهریور ۱۳۹۱، ۱۷:۳۹

صالحی در دیدار با اسد:

راه سوری – سوری بدون دخالت خارجی سوریه را از بحران خارج می‌کند

راه سوری – سوری بدون دخالت خارجی سوریه را از بحران خارج می‌کند

وزیر خارجه کشورمان در دیدار با رئیس جمهور سوریه ابراز امیدواری کرد: در یک راه حل سیاسی سوری – سوری بر مبنای گفتگوی ملی میان حکومت و معارضه و بدون دخالت خارجی و ارسال سلاح به گروههای افراطی و با توقف خشونتها راههای برون رفت از این بحران فراهم شود .

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبرصالحی وزیر امور خارجه کشورمان در دیدار با رئیس جمهور سوریه سلام دکتر احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران به بشار اسد را ابلاغ کرد.
 
وزیر امور خارجه با اشاره به جنگ تمام عیار رسانه ای ، اقتصادی و نظامی علیه سوریه هوشیاری حکومت و ملت سوریه را بر ناکام ماندن توطئه بزرگ دشمنان این کشور موثر خواند و بر ضرورت استمرار این هوشیاری و درایت تاکید کرد .
 
وی ابراز امیدواری کرد: در یک راه حل سیاسی سوری – سوری بر مبنای گفتگوی ملی میان حکومت و معارضه و بدون دخالت خارجی و ارسال سلاح به گروههای افراطی و با توقف خشونتها راههای برون رفت از این بحران سازی بازگشت امنیت و آرامش فراهم شود .
 
صالحی با اشاره به روابط دو جانبه دوستانه و نزدیک تهران – دمشق در کلیه زمینه های سیاسی ، اقتصادی ، فرهنگی و همکاریهای منطقه ای دو کشور آمادگی جمهوری اسلامی ایران را برای تقویت همکاریهای جامع دو کشور در جهت منافع دو ملت اعلام داشت.
 
بشار اسد نیز در این دیدار از صالحی خواست سلامهای گرم وی را به مقام معظم رهبری و رئیس جمهور اسلامی ایران تقدیم نماید.
 
وی از تلاشهای صادقانه ایران برای کمک به حل و فصل مشکل سوریه تشکر کرد .
 
رئیس جمهور سوریه تصریح کرد که از هرگونه طرح و راه حل متوازن ، عادلانه و منصفانه که منافع مردم و کشور سوریه را تامین کند استقبال کرده و بدیهی است که هرگونه تحمیلی را از خارج نخواهد پذیرفت.
کد مطلب 1700354

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