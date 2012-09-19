14 درصد تولید ناخالص ملی در بخش کشاورزی است

به گزارش خبرنگار مهر، محسن موحدیان عطار ظهر چهارشنبه با بیان این مطلب در نشست مشترک با مسئولان سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی افزود: با توجه به نقش بخش کشاورزی در تولید ناخالص ملی توجه به توسعه علمی این بخش یکی از ضروریات اجتناب ناپذیر است.

وی با اشاره به عضویت بیش از 170 هزار نفر در سازمان نظام مهندسی کشور بیان داشت: این افراد در زیر بخش های مختلف کشاورزی و با سطوح علمی متعدد مشغول فعایت هستند.

رئیس سازمان نظام مهندسی کشور با بیان این که سالانه 26 هزار و 500 نفر در کشور در دوره کارشناسی در رشته های مختلف کشاورزی فارغ التحصیل می شوند گفت: در دوره کارشناسی ارشد نیز بیش از 320 هزار فارغ التحصیل در کشور وجود دارد که استفاده از دانش این افراد کمک قابل توجهی به حوزه کشاورزی و منابع طبیعی خواهد کرد.



موحدیان یادآور شد: فلسفه ایجادی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی تبادل دانش و اطلاعات این حوزه با توان بخش دولتی است که می تواند آینده ای روشنی را برای کشور به دنبال داشته باشد.

وی در ادامه نیروی انسانی متخصص، دانش و تکنولوژی نوین و سرمایه گذاری را 3 عنصر موثر در توسعه بخش کشاورزی برشمرد: توجه به این 3 مولفه موجب زیر ساخت های بخش کشاورزی است.

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور یادآور شد: 18 و نیم میلیون هکتار اراضی باغی و زراعی، 90 میلیون هکتار مرتع و چهار و نیم میلیون هکتار جنگل در کشور موجود است که احتیاج به مدیریت همگانی و دانش بنیان دارد.