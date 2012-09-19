همایش تجلیل از زنان ایثارگر شهرستان پیشوا برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، همایشی تحت عنوان" زنان ایثارگر" به همت ستاد اجرایی گرامیداشت هفته دفاع مقدس شهرستان پیشوا، پنج شنبه 30 شهریورماه ساعت 9 صبح در سالن آمفی تئاتر هلال احمر شهرستان پیشوا برگزار خواهد شد.

رئیس بسیج جامعه زنان پیشوا در همین خصوص به خبرنگار مهر گفت: در این همایش، دکتر کوشکی استاد دانشگاه و تحلیل گر مسائل سیاسی سخنرانی خواهد کرد.

زهرا اصلانی ادامه داد: در این نشست علاوه بر سخنرانی، از برنامه های متنوعی نظیر سرود، نماهنگ، اجرای برنامه ورزشی توسط نونهالان و خاطره گویی زنان ایثارگر شهرستان، بهره خواهیم برد و 24 نفر از بانوان ایثارگر نیز با اهدای جوایزی مورد تقدیر قرار خواهند گرفت.

وی در پایان از اعضای ستاد اجرایی گرامیداشت هفته دفاع مقدس شهرستان پیشوا شامل فرمانداری، شهرداری، آموزش و پروش، بنیاد شهید و امور ایثارگران، تربیت بدنی، هلال احمر، حوزه علمیه فاطمیه و دانشگاه پردیس زینبیه که در اجرای هر چه بهتر این برنامه همکاری و مساعدت دارند، تقدیر و تشکر کرد.

گفتنی است، حاجیه خانم جنیدی همسر امام جمعه فقید رودسر وهمچنین مادر چهار شهید خانواده جنیدی یکی از زنان ایثارگر است که نشان درجهیک ایثار را در سالهای اخیر از دست رئیس جمهور دریافت کرده و بارها موردتجلیل مقام معظم رهبری قرار گرفته است.