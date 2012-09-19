تولید محصولات فولادی به بیش از 7 میلیون تن رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، وجیه الله جعفری در حاشیه یازدهمین شورای عالی معادن گفت: در مرداد ماه سال جاری تولید محصولات فولادی به یک میلیون و 486 هزار و 600 تن رسید.
وی همچنین در خصوص تولید فولاد خام نیز اعلام کرد: طی 5 ماه منتهی به مرداد ماه سال جاری، میزان تولید این محصول توسط بخش دولتی و خصوصی به 6 میلیون و 250 هزارتن رسید که نسبت به 5 ماهه نخست سال گذشته رشد 8.8 درصدی را نشان می دهد.
معاون امور معادن و صنایع معدنی گفت: در مرداد ماه امسال تولید فولاد خام توسط بخش دولتی و خصوصی به یک میلیون و 184 هزارتن رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 11.4 درصدی داشته است.
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: در 5 ماهه نخست امسال تولید محصولات فولادی توسط بخش دولتی و خصوصی به 7 میلیون و 394 هزارتن رسید.
به گزارش خبرگزاری مهر، وجیه الله جعفری در حاشیه یازدهمین شورای عالی معادن گفت: در مرداد ماه سال جاری تولید محصولات فولادی به یک میلیون و 486 هزار و 600 تن رسید.
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