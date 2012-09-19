  1. اقتصاد
۲۹ شهریور ۱۳۹۱، ۱۷:۳۴

تولید محصولات فولادی به بیش از 7 میلیون تن رسید

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: در 5 ماهه نخست امسال تولید محصولات فولادی توسط بخش دولتی و خصوصی به 7 میلیون و 394 هزارتن رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، وجیه الله جعفری در حاشیه یازدهمین شورای عالی معادن گفت: در مرداد ماه سال جاری تولید محصولات فولادی به یک میلیون و 486 هزار و 600 تن رسید.

وی همچنین در خصوص تولید فولاد خام نیز اعلام کرد: طی 5 ماه منتهی به مرداد ماه سال جاری، میزان تولید این محصول توسط بخش دولتی و خصوصی به 6 میلیون و 250 هزارتن رسید که نسبت به 5 ماهه نخست سال گذشته رشد 8.8 درصدی را نشان می دهد.

معاون امور معادن و صنایع معدنی گفت: در مرداد ماه امسال تولید فولاد خام توسط بخش دولتی و خصوصی به یک میلیون و 184 هزارتن رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 11.4 درصدی داشته است.
 

کد مطلب 1700358

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها