تولید محصولات فولادی به بیش از 7 میلیون تن رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، وجیه الله جعفری در حاشیه یازدهمین شورای عالی معادن گفت: در مرداد ماه سال جاری تولید محصولات فولادی به یک میلیون و 486 هزار و 600 تن رسید.



وی همچنین در خصوص تولید فولاد خام نیز اعلام کرد: طی 5 ماه منتهی به مرداد ماه سال جاری، میزان تولید این محصول توسط بخش دولتی و خصوصی به 6 میلیون و 250 هزارتن رسید که نسبت به 5 ماهه نخست سال گذشته رشد 8.8 درصدی را نشان می دهد.



معاون امور معادن و صنایع معدنی گفت: در مرداد ماه امسال تولید فولاد خام توسط بخش دولتی و خصوصی به یک میلیون و 184 هزارتن رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 11.4 درصدی داشته است.

