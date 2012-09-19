سوریه با حضور استکبار در منطقه مخالف است

به گزارش خبرنگار مهر، حامد حسن بعد از ظهر چهارشنبه طی سخنرانی در آیین طرح ضیافت اندیشه ویژه اساتید دانشگاه آزاد کرج با موضوع چالش سوریه، چالش خاورمیانه با بیان اینکه آمریکا و متحدانش، شورای امنیت سازمان ملل و شورای حقوق بشر را برای دستیابی به اهداف خود بر علیه کشور سوریه بسیج کرده اند، تصریح کرد: اکنون خون مردم بیگناه و مظلوم سوریه به وسیله تروریست ها و گروههای وابسته به استکبار جهانی ریخته می شود.

وی با اشاره به هم مرز بودن سوریه با رژیم اشغالگر قدس و با بیان اینکه آمریکا همیشه برای تامین امنیت این رژیم به دنبال توطئه علیه حکومت قانونی سوریه است، تصریح کرد: مردم این کشور در مقابل تروریسم ایستادگی خواهند کرد.



سفیر سوریه همچنین با اشاره به سخنان "کاندولیزا رایس" وزیر پیشین امور خارجه آمریکا‎ درباره جنگ لبنان گفت: این جنگ برای تغییر جغرافیای منطقه خاورمیانه راه اندازی شد.



حامد حسن در ادامه با تاکید بر اینکه کشور سوریه همیشه حامی لبنان، فلسطین و مقاومت اسلامی به رهبری حزب الله است، گفت: سوریه، جمهوری اسلامی ایران را دوست خود می داند.

سفیر سوریه در ایران همچنین با قدردانی از حمایت و نقش تاثیرگذار جمهوری اسلامی ایران از ملت های ستم دیده جهان، اظهار داشت: همانطور که انقلاب اسلامی از ابتدای پیروزی در معرض انواع توطئه های غرب بوده، سوریه نیز اکنون در حال مقابله با این توطئه ها است.

سفیر سوریه در جمهوری اسلامی ایران در این سخنرانی خود تاکید کرد که این کشور همکاری و برنامه های دیکته شده از سوی کشورهای غربی و استکباری را همواره رد و با آنها مخالفت کرده است.



وی گفت: کشور سوریه با حضور استکبار در منطقه مخالف و با سیاست های به ظاهر صلح آمیز اما سلطه طلبانه رژیم صهیونیستی برخورد کرده است.



به گزارش خبرنگار مهر، دعوت از سفیر سوریه از سوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج در قالب طرح ضیافت اندیشه ویژه اساتید این دانشگاه انجام شده است.در این طرح بسیاری از شخصیت های مهم علمی و سیاسی داخلی و خارجی دعوت می شوند.