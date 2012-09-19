مربی سفارش پذیری نیستم/ مشاوره بخواهم، عابدینی هست!

به گزارش خبرنگار مهر، حمید درخشان در نشست خبری عصر امروز چهارشنبه باشگاه داماش ضمن بیان مطلب فوق گفت: یکی از ارکان تاثیرگذار فوتبال، رسانه‌ها هستند که من همیشه از انتقادات و رهنمودهای آنها استفاده می‌کنم.

درخشان با تشکر از مدیران باشگاه داماش که به وی اعتماد کرده و مسئولیت سرمربیگری تیم فوتبال این باشگاه را به او سپردند، ادامه داد: امیدوارم با مدیریت خوب و انسجامی که این باشگاه دارد تیم فوتبال داماش بتواند جایگاه فوتبالی خود را حفظ کرده، در نهایت جزو مدعیان لیگ شده و افتخارات خوبی را برای فوتبال گیلان کسب کند.

سرمربی جدید تیم داماش با تشکر از کادر فنی پیشین این تیم به ویژه امید هرندی که زحمات زیادی کشیده و تیم داماش را به جایگاه فعلی رسانده‌اند، گفت: برنامه‌های خود را برای تیم داماش دارم و موبه‌مو آن را اجرا می‌کنم اما بنده به تنهایی تضمینی برای موفقیت نمی‌دهم، زیرا برای موفقیت در این راه نیازمند کمک و یاری مدیران باشگاه داماش و رسانه‌ها هستم. امیدوارم با حمایت همه بتوانم لیاقتم را ثابت کنم.

وی بحث مهم در باشگاه داماش را کسب نتایج خوب و رسیدن به جایگاه بالاتر دانست و اظهار داشت: اگر بنده مشاوره بخواهم آقای عابدینی به من مشاوره می‌دهد.

"باید ارزیابی کنم که چه کسانی می‌توانند در تیم داماش به من کمک کنند تا مجموعه خوبی را جمع کنیم"، درخشان با بیان این جمله در واکنش به اظهارات یکی از خبرنگاران که گفت: "شخصی در باشگاه داماش حضور دارد که به رختکن تردد کرده و برنامه‌های تاکتیکی را مطرح می‌کند"، ادامه داد: اگر با سفارش حج قبول شود که امروز همه ما حاجی بودیم! چگونه می‌گویید فردی پشت در ایستاده و یا به رختکن می‌آید که برنامه‌های تاکتیکی را بگوید؟! من مربی سفارش پذیری نیستم و اصلا چنین بحثی هم وجود ندارد.

خبرنگار دیگری از درخشان پرسید: "اگر داماش در این فصل موفق نشود نمی‌گویید من تیم را نبسته‌ام؟"، که او این گونه پاسخ داد: روزی که به شهرداری تبریز رفتم وضع آن تیم بدتر از داماش بود و در رده هفدهم جدول قرار داشت. من در بدترین شرایط با خودم کلنجار رفتم ولی یکبار هم از من این حرف را نشنیدید که تیم را خودم نبستم، زیرا چنین صحبتی را فرار از مسئولیت می‌دانم.

وی ادامه داد: من تلاشم را انجام می‌دهم تا بهترین عملکرد را داشته باشم اما اگر نتوانستم شهامت آن را دارم که دستم را بالا گرفته و بگویم تسلیم هستم. من هیچ وقت بهانه نیاورده و در بدترین شرایط هم برای موفقیت تیم خود تلاش کرده‌ام.

درخشان اظهار داشت: هیچ مربی پیدا نمی‌شود که قول موفقیت و قهرمانی بدهد. اگر شما مربی را پیدا کردید که چنین قولی داد تمام زندگی‌ام را می‌بخشم، زیرا فوتبال غیر قابل پیش بینی است.

این مربی اضافه کرد: روزی می‌شود در بهترین شرایط تیم به بدترین تیم می‌بازید و یا در بدترین وضعیت تیم خوبی را می‌‍برید. این فلسفه فوتبال است و باعث محبوبیت این رشته شده است. من تمام تلاشم را می‌کنم و امیدوارم خدا کمک کند تا موفق شوم.

وی در پایان در خصوص جذب علی انصاریان گفت: خودم نمی‌دانستم قرار است سرمربی داماش شوم. من شب گذشته نخستین جلسه را با مدیران باشگاه داماش داشتم و امروز هم برای دومین بار با آنها ملاقات کردم. باید وضعیت تیم را ارزیابی و بعد از آن نفرات مدنظرم را اعلام خواهم کرد.